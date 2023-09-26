ندى بدأت رحلتها من دراسة الجغرافيا لتصميم الحلي الفرعونية.. وتؤكد: فخورة بحضارتنا

(MENAFN
- Youm7) التاريخ المصري ملىء بالكثير من التفاصيل، التي خلقت حضارة متفردة عن غيرها، بل وجعلتها على مر قرون عديدة مثالا حيا لعظمة المصري حينما يبدع، وهناك الكثيرون يهوون إبراز ما دونه الأجداد من تفاصيل مبهجة، سواء في صنع الاكسسوارات أو الملابس أو حتى المفروشات والأواني وغيرها، وهذا ما فعلته ندى عبد العزيز صاحبة الـ 33 عاما بعدما درست بكلية الآداب قسم الجغرافيا ومن بعدها تحضير الدراسات العليا في الحضارة المصر القديمة فى كلية آثار جامعة القاهرة، كانوا بمثابة الوقود الذي يدفعها نحو شغفها وهوايتها في تصميم الحلي والإكسسوارات، خاصة التي تحمل طابعا فرعونيا ومحملا عليه رموز الحضارة المصرية القديمة.
تصميم الحلي رحلة ندى من دراسة الجغرافيا إلى تصميم الحلي الفرعونية
قالت ندى وهي ابنة محافظة الفيوم في حديثها لـ "اليوم السابع" إنها طوال حياتها تعشق دراسة التاريخ خاصة كل ما يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة ، وتفاصيل القطع الأثرية والرموز، ولكي تشبع هوايتها، فعملت على دمج دراستها بهوايتها، وذلك بتصميم الحلي والإكسسوارات بنقوش فرعونية، الأمر لم يتوقف على الحلي فقط، ولكن أبدعت أيضاً في تصميم قطع الديكور والطباعة على الملابس منها التيشيرتات، والتي قالت عنها إن هذه التصميمات تعتبر موضة طوال الوقت، بجانب لفتها للأنظار وحب الجميع لهذه التصميمات، سواء من الفتيات أو الشباب.
اكسسوارات وحلي
بجانب تصميم القطع الخاصة بالديكور مثل الأهرامات ورأس نفرتيتي المصنعة من الجبس ومن ثم تلوينها بألوان مخصصة لذلك، حتى ظهور كل شكل بطريقة مميزة ومبهجة، وأخذت اتجاه تصميم قطع الملابس، والطباعة أيضاً على الحقائب وحافظات النقود، وتصميم اللوحات الخاصة بديكور المنزل من بينها صورة الملكة كليوباترا.
قطع ديكور
وأضافت أن واجبنا جميعاً كمصريين هو الحفاظ على هويتنا المصرية قائلة: "تاريخ بلدي مليان تفاصيل"، ويجب أن نفتخر دائماً بحضارتنا، التي لن ولم تتكرر، وتابعت أنها بدأت صنع الحلي من النحاس وتصميمها لاستخدامها الشخصي، بعد ذلك شاركت هذه التصميمات المتابعين من خلال صفحتها حيث لاقت الكثير من الإعجاب، وأختتمت أنها تتمنى أن ترى كل هذه التصميمات تجول حول العالم، وأن تنفذ الكثير من التصميمات الأخرى الصعبة وأن يتم تصديرها للخارج أيضاً.
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