ندى بدأت رحلتها من دراسة الجغرافيا لتصميم الحلي الفرعونية.. وتؤكد: فخورة بحضارتنا

MENAFN - Youm7) التاريخ المصري ملىء بالكثير من التفاصيل، التي خلقت حضارة متفردة عن غيرها، بل وجعلتها على مر قرون عديدة مثالا حيا لعظمة المصري حينما يبدع، وهناك الكثيرون يهوون إبراز ما دونه الأجداد من تفاصيل مبهجة، سواء في صنع الاكسسوارات أو الملابس أو حتى المفروشات والأواني وغيرها، وهذا ما فعلته ندى عبد العزيز صاحبة الـ 33 عاما بعدما درست بكلية الآداب قسم الجغرافيا ومن بعدها تحضير الدراسات العليا في الحضارة المصر القديمة فى كلية آثار جامعة القاهرة، كانوا بمثابة الوقود الذي يدفعها نحو شغفها وهوايتها في تصميم الحلي والإكسسوارات، خاصة التي تحمل طابعا فرعونيا ومحملا عليه رموز الحضارة المصرية القديمة.

تصميم الحلي رحلة ندى من دراسة الجغرافيا إلى تصميم الحلي الفرعونية

قالت ندى وهي ابنة محافظة الفيوم في حديثها لـ "اليوم السابع" إنها طوال حياتها تعشق دراسة التاريخ خاصة كل ما يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة ، وتفاصيل القطع الأثرية والرموز، ولكي تشبع هوايتها، فعملت على دمج دراستها بهوايتها، وذلك بتصميم الحلي والإكسسوارات بنقوش فرعونية، الأمر لم يتوقف على الحلي فقط، ولكن أبدعت أيضاً في تصميم قطع الديكور والطباعة على الملابس منها التيشيرتات، والتي قالت عنها إن هذه التصميمات تعتبر موضة طوال الوقت، بجانب لفتها للأنظار وحب الجميع لهذه التصميمات، سواء من الفتيات أو الشباب.

اكسسوارات وحلي

بجانب تصميم القطع الخاصة بالديكور مثل الأهرامات ورأس نفرتيتي المصنعة من الجبس ومن ثم تلوينها بألوان مخصصة لذلك، حتى ظهور كل شكل بطريقة مميزة ومبهجة، وأخذت اتجاه تصميم قطع الملابس، والطباعة أيضاً على الحقائب وحافظات النقود، وتصميم اللوحات الخاصة بديكور المنزل من بينها صورة الملكة كليوباترا.

قطع ديكور

وأضافت أن واجبنا جميعاً كمصريين هو الحفاظ على هويتنا المصرية قائلة: "تاريخ بلدي مليان تفاصيل"، ويجب أن نفتخر دائماً بحضارتنا، التي لن ولم تتكرر، وتابعت أنها بدأت صنع الحلي من النحاس وتصميمها لاستخدامها الشخصي، بعد ذلك شاركت هذه التصميمات المتابعين من خلال صفحتها حيث لاقت الكثير من الإعجاب، وأختتمت أنها تتمنى أن ترى كل هذه التصميمات تجول حول العالم، وأن تنفذ الكثير من التصميمات الأخرى الصعبة وأن يتم تصديرها للخارج أيضاً.

الاهرامات





الحضارة الفرعونية





المصريين القدماء





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حقيبة يد





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حلي





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