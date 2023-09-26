أظهر حبك وشاركه فى لعبه.. 7 طرق لتعزيز العلاقة بين الوالدين والطفل

MENAFN - Youm7) العلاقة الأكثر أهمية بالنسبة للطفل هي تلك التي تكون مع والديه، يمكن بناء علاقة إيجابية بين الوالدين والطفل من خلال التواجد وقضاء وقت ممتع معًا، وخلق بيئة يشعر فيها بالراحة للاستكشاف. إذا واصلت العمل على تحسين علاقتك، فمن المؤكد أن طفلك سوف يزدهر. في تقريرنا التالى نقدم بعض من أساليب التربية الإيجابية يمكن أن تساعدك على تقوية العلاقة بينك وبين طفلك، كما ذكرها موقع "familyservices".

أسرة





اظهر حبك

هناك حاجة إلى اللمسة الإنسانية والمودة المحبة في كل مرحلة من مراحل حياتنا من أجل التنمية العاطفية، من المهم أن يتلقى طفلك لمسة لطيفة ومحبة مثل العناق منك عدة مرات طوال اليوم. رحب بهم بعبارات دافئة، وتواصل معهم بالعين، وابتسم، وشجعهم على التفاعل الصادق.

قل "أنا أحبك" كثيرًا

غالبًا ما يُقال ضمنيًا أننا نحب أطفالنا، ولكن تأكد من إخبارهم بذلك كل يوم، بغض النظر عن أعمارهم. حتى عندما يكون طفلك صعبًا أو يفعل شيئًا لا تحبه؛ يمكن أن تكون هذه فرصة ممتازة لتذكيرهم بأنك تحبهم دون قيد أو شرط. يمكن لكلمة "أنا أحبك" البسيطة أن يكون لها تأثير كبير على علاقتك طويلة الأمد مع طفلك.

ضع الحدود والقواعد والعواقب

يحتاج الأطفال إلى التنظيم والتوجيه أثناء نموهم والتعرف على العالم من حولهم. تحدث مع أطفالك عما تتوقعه منهم وتأكد من أنهم يفهمون ذلك. عندما يتم انتهاك القواعد، تأكد من وجود عقاب مناسب للعمر.

اسرة تقضى وقت متتع في الخرج استمع وتعاطف

يبدأ الاتصال بالاستماع. اعترف بمشاعر طفلك، وأظهر له أنك تفهمه، وطمئنه أنك موجود للمساعدة في كل ما يحتاج إليه. حاول أن ترى الأمور من وجهة نظر طفلك. من خلال الاستماع والتعاطف مع طفلك، ستبدأ في تعزيز الاحترام المتبادل.

العبوا سويا

اللعب مهم جدًا لنمو الطفل. فهو الأداة التي من خلالها ينمي الأطفال المهارات اللغوية، والتعبير عن العواطف، وتعزيز الإبداع، والتعرف على المهارات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، إنها طريقة ممتعة لتقوية علاقتك مع طفلك.

تناول الوجبات معًا

تناول الطعام معًا كعائلة يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى محادثة رائعة ووقت للتواصل مع طفلك. شجع الجميع على وضع هواتفهم أو أجهزتهم الأخرى بعيدًا والاستمتاع ببساطة بصحبة بعضهم البعض. يعد وقت تناول الطعام أيضًا فرصة رائعة لتعليم أطفالك أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مما يؤثر أيضًا على صحتهم العقلية بشكل عام.





خلق طقوس للوالدين والطفل

إذا كان لديك أكثر من طفل، حاول أن تقضي وقتًا فرديًا مع كل منهم. يمكن للوقت الفردي مع طفلك أن يقوي الرابطة بين الوالدين والطفل، ويبني احترام طفلك لذاته، ويجعله يعرف أنه مميز وذو قيمة.





أسرة تقضى وقت ممتع في الهواء الطلق







