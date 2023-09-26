أظهر حبك وشاركه فى لعبه.. 7 طرق لتعزيز العلاقة بين الوالدين والطفل

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- Youm7) العلاقة الأكثر أهمية بالنسبة للطفل هي تلك التي تكون مع والديه، يمكن بناء علاقة إيجابية بين الوالدين والطفل من خلال التواجد وقضاء وقت ممتع معًا، وخلق بيئة يشعر فيها بالراحة للاستكشاف. إذا واصلت العمل على تحسين علاقتك، فمن المؤكد أن طفلك سوف يزدهر. في تقريرنا التالى نقدم بعض من أساليب التربية الإيجابية يمكن أن تساعدك على تقوية العلاقة بينك وبين طفلك، كما ذكرها موقع "familyservices".
أسرة
اظهر حبك
هناك حاجة إلى اللمسة الإنسانية والمودة المحبة في كل مرحلة من مراحل حياتنا من أجل التنمية العاطفية، من المهم أن يتلقى طفلك لمسة لطيفة ومحبة مثل العناق منك عدة مرات طوال اليوم. رحب بهم بعبارات دافئة، وتواصل معهم بالعين، وابتسم، وشجعهم على التفاعل الصادق.
قل "أنا أحبك" كثيرًا
غالبًا ما يُقال ضمنيًا أننا نحب أطفالنا، ولكن تأكد من إخبارهم بذلك كل يوم، بغض النظر عن أعمارهم. حتى عندما يكون طفلك صعبًا أو يفعل شيئًا لا تحبه؛ يمكن أن تكون هذه فرصة ممتازة لتذكيرهم بأنك تحبهم دون قيد أو شرط. يمكن لكلمة "أنا أحبك" البسيطة أن يكون لها تأثير كبير على علاقتك طويلة الأمد مع طفلك.
ضع الحدود والقواعد والعواقب
يحتاج الأطفال إلى التنظيم والتوجيه أثناء نموهم والتعرف على العالم من حولهم. تحدث مع أطفالك عما تتوقعه منهم وتأكد من أنهم يفهمون ذلك. عندما يتم انتهاك القواعد، تأكد من وجود عقاب مناسب للعمر.
اسرة تقضى وقت متتع في الخرج استمع وتعاطف
يبدأ الاتصال بالاستماع. اعترف بمشاعر طفلك، وأظهر له أنك تفهمه، وطمئنه أنك موجود للمساعدة في كل ما يحتاج إليه. حاول أن ترى الأمور من وجهة نظر طفلك. من خلال الاستماع والتعاطف مع طفلك، ستبدأ في تعزيز الاحترام المتبادل.
العبوا سويا
اللعب مهم جدًا لنمو الطفل. فهو الأداة التي من خلالها ينمي الأطفال المهارات اللغوية، والتعبير عن العواطف، وتعزيز الإبداع، والتعرف على المهارات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، إنها طريقة ممتعة لتقوية علاقتك مع طفلك.
تناول الوجبات معًا
تناول الطعام معًا كعائلة يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى محادثة رائعة ووقت للتواصل مع طفلك. شجع الجميع على وضع هواتفهم أو أجهزتهم الأخرى بعيدًا والاستمتاع ببساطة بصحبة بعضهم البعض. يعد وقت تناول الطعام أيضًا فرصة رائعة لتعليم أطفالك أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مما يؤثر أيضًا على صحتهم العقلية بشكل عام.
خلق طقوس للوالدين والطفل
إذا كان لديك أكثر من طفل، حاول أن تقضي وقتًا فرديًا مع كل منهم. يمكن للوقت الفردي مع طفلك أن يقوي الرابطة بين الوالدين والطفل، ويبني احترام طفلك لذاته، ويجعله يعرف أنه مميز وذو قيمة.
أسرة تقضى وقت ممتع في الهواء الطلق
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