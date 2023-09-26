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بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع

9/26/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت نائباً للإتفاقيات والإستكشاف ومساعدا للاستكشاف والعمليات الخارجية ومديري عموم للاستكشاف لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة
التالي أسمائهم.



إبراهيم إبراهيم محمد عبده - نائبا لرئيس الشركة للإتفاقيات والإستكشاف وعضواً
بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول .



الجيوفيزيقي علاء أحمد محمد الدخاخني - مساعداً لرئيس الشركة للإستكشاف والعمليات الخارجية وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول.



د.ج مدحت إبراهيم الطوخي حسين مساعداً لرئيس الشركة للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.



أحمد كمال الدين شفيق الدسوقي - مديراً عاماً للإستكشاف والتنمية بشركة خالدة للبترول.



الجيولوجي عماد السيد إبراهيم السيد - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس (جابكو).




الجيولوجي
أحمد محمد إبراهيم عبده - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول.



الجيوفيزيقي
شريف عبد الله محمد شرويد - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول.




الجيولوجي
عماد إبراهيم محمد أمين - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروجلف مصر .




الجيولوجي مجدي فهمي عبد الرحمن عبد الحميد - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الوسطاني للبترول.




الجيولوجي أشرف مرزوق العزب حميدة - مديراً عاماً للإستكشاف بشركة ثروة للبترول.






الجيولوجي
وليد عفيفي محمد عفيفي - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة شمال البحرية للبترول (نور بيتكو).




الجيولوجي مصطفى شريف مصطفى الميهي - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة جمسة للبترول.



عبد المنعم محمد سيد أحمد صالح - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العلمين للبترول.




الجيولوجي مصطفى عبد الغفار أحمد الزول - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة مجاويش للبترول.





الجيولوجي
عماد شحاته محمد قشطه - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة أمل للبترول.




الجيولوجي
محمد حسين السيد عبد الرحمن - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروستان.













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