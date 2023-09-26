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شروط التقديم على منحة Go Digital لدعم التحول الرقمى للمصانع المصرية

9/26/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم المبادرة الوطنية "ابدأ" منحة جديدة بعنوان "GO DIGITAL"، وهي خاصة بدعم التحول الرقمى للمصانع المصرية.
تستهدف المنحة دعم التحول الرقمى للقطاع الصناعي من خلال حوكمة دورات العمل الداخلية للمصانع، من خلال تنفيذ البرامج المعتمدة لإدارة المؤسسات الصناعية والمعروفة باسم ERP Systems بتكلفة تنفيذ مجانية وتكلفة تشغيل مخفضة، وذلك بالشراكة مع العديد من تلك البرامج المتخصصة من الشركات المصرية والعالمية.
ووضعت المبادرة الوطنية "ابدأ" مجموعة من الشروط الخاصة بالتقديم للاستحواذ على منحة Go Digital تتمثل في الآتى:
١- أن يكون المصنع قائم ويعمل لعام واحد كحد أدنى.
٢- يتم اختيار المصانع التى توجد بالمناطق الصناعية التى تقع بالمحافظات التالية:
- القاهرة (مدينة بدر - الألف مصنع بالتجمع الخامس - ٦ أكتوبر) - القليوبية (العبور) - الشرقيه ( العاشر من رمضان) - الإسكندرية (برج العرب) - المنوفيه (السادات)

وعن مميزات "Go Digital" فهي
تتمثل فى الآتى:
١- الحصول مجاناً على نظام إدارة داخلى مع دفع تكلفة مخفضة نظير التشغيل والدعم الفني المستمر.
٢-ضمان جودة تنفيذ البرنامج من خلال إشراف خبراء واستشاريين من " ابدأ " على التنفيذ.
٣-ضمان سرية البيانات حيث لا يمكن لأى جهة حكومية أو خاصة بما فى ذلك " ابدأ " والوصول للبيانات الخاصة بالمصنع.
٤-التعامل مع موردين معتمدين من مبادرة " ابدأ " بعد مرورهم على مراحل المراجعه والاعتماد.
وللتقديم على منحة " Go Digital " يرجى تسجيل بيانات المصنع على الرابط التالى الخاص بموقع مبادرة ابدأ:



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