جهاز أكتوبر يطرح محال تجارية ووحدات إدارية في مزاد علنى.. تعرف على الموعد

MENAFN - Youm7) أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 :96م2)، و 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2: 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.

كان المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد تفقد في وقت سابق، سير الأعمال بالمشروعات بمناطق جنوب الأحياء، والحزام الأخضر والتوسعات الشرقية، رافقه خلالها المهندس محمد عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عمرو محيى، معاون رئيس الجهاز، واستشاريو ومسئولو المشروعات والشركات المنفذة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يجري تنفيذ أعمال طرق ومرافق باستثمارات ضخمة لاستكمال أعمال التنمية والتطوير بتلك المناطق، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.

واستهل رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، جولته المرورية بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء، للوقوف على معدلات التنفيذ، ومعدل أداء الشركة بالمشروع خلال الأسابيع المنقضية، حيث تابع خلال مروره بطرق (9 - R11 - R12 - R13R ) أعمال صب وفرد طبقات الأسفلت خلال الأيام الماضية، موجهاً بتكثيف مقاولي أعمال الأرصفة بسرعة الانتهاء من تجهيز محطة خلط الأسفلت بمدينة 6 أكتوبر، لزيادة معدل إنتاج الأسفلت، وكذا البدء في التوريدات اللازمة لاستكمال التنفيذ دون توقف.