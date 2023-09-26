علاقة الأسرة المصرية القديمة بـ الأبن الأكبر ودوره نحو والديه وأخواته

MENAFN - Youm7) تدل ظواهر الأحوال في الحياة المصرية القديمة على أن الأسرة كانت متجمعة تحت لواء واحد، وهو لواء الأبن الأكبر الذي كان يعد المحيي لذكرى والده، وكان له دورا كبيرا في حياة أسرته.

ورغم أن حقوق الأبن الأكبر كانت مقيدة، إذ يقضي الواجب عليه أن يسهر على مصالح إخوته حتى يكفل لهم أمرهم، وقد كان يفاخر بكونه رب الأسرة ويباهي بالحب الذي تكنه له أمه وإخوته.

وفى هذا الشأن يقول "كارابيبي نفر" أمير مقاطعة إدفو: "إني أنا المحبوب من والده والممدوح من والدته، والذي يحبه إخوته"، على أن السلطة التي كانت في يد الابن الأكبر على أمه وإخوته لا تنفصم عن الحقوق الواجبة لهم عليه وفي ذلك يقول الوزير "نفر سشم رع": "كنت أرهب والدي وكنت مؤدبًا مع والدتي وأطعمت30 أولادهما"، حسب ما قال الدكتور سليم حسن في موسوعته "مصر القديمة".

وكذلك يخبرنا "سنف عنخ" بأنه أقام مقبرة لإخوته فقال: "لقد بنيت هذا القبر لوالدي وإخوتي"، وتدل ظواهر الأحوال على أن الأسرة كانت متجمعة تحت لواء واحد، وهو لواء الابن الأكبر الذي كان يعد المحيي لذكرى والده، فقد أعلن "زاو"

أمير مقاطعتي طينة و"زوف" متكلمًا عن والده بأنه هو الابن الأكبر المخلوق من صلبه، وعلى هذا فالرابطة الأسرية لم تكن بين الأحياء فحسب بل كانت تمتد إلى الأجيال التي خلت.

ويؤكد الدكتور سليم حسن على أنه لا غرابة في ذلك فإن هذا الجيل قد ورث الشرف والامتيازات والثروة العظيمة عن أجداده، وقد ظهرت الأسرة وحدة قائمة بذاتها، وأعضاؤها هم الممثلون لهذه الوحدة، وهذا ما يفسر وجود فروع أنساب مفصلة في النقوش التي على جدران المقابر منذ الأسرة الخامسة، وعلى الأخص في عهد الأسرة السادسة، ويلاحظ أنه في عهد الأسرة الثالثة كان يكتب على جدران قبر الميت تاريخ حياته فقط، ولكن في عهد الأسرة السادسة كان يدون نسبه قبل أن يدون ترجمة نفسه بأن يكتب: "إنه المحيي لذكرى أسرته ونسلها، والأمين على عقارها والكاهن الذي يقيم شعائرها".