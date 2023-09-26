الشارقة للكتاب تعقد سلسلة اجتماعات مع مدراء معارض كتب عربية بينها مصر

MENAFN - Youm7) عقد وفد "هيئة الشارقة للكتاب " سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء معارض الكتاب العربية ومدراء دور النشر، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 22 من معرض عمان الدولي للكتاب، في الفترة من 21 حتى 30 سبتمبر الجاري، واستعرضت الهيئة أمام 400 دار نشر من 22 دولة، الجهود التي تقودها الشارقة للنهوض بصناعة الكتاب في المنطقة والعالم.

خلال اجتماع وفد الهيئة مع عدد من مدراء معارض الكتب العربية في جناح الهيئة





واستقبل جناح الهيئة في المعرض عددًا من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية والثقافية، وأهدى فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، نسخة من كتاب "محاكم التفتيش" أحد مؤلفات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لهيفاء نجار، وزيرة الثقافة الأردنية، ونسخة من كتاب "سرد الذات" للدكتور عاطف أبوسيف، وزير الثقافة الفلسطيني.





واجتمع وفد الهيئة مع كل من المهندس هيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعارض في مصر، وبشار جاسم، مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، ومختار خالدي، مدير معرض الجزائر الدولي للكتاب، وبحث معهم فرص التعاون والتبادل الثقافي، إلى جانب مناقشة المشاركات القادمة للهيئة في الدورات المقبلة من معرض القاهرة الدولي ومعرض البحرين الدولي للكتاب ومعرض الجزائر الدولي للكتاب. كما اجتمع وفد الهيئة بعدد من ممثلي دور النشر الجديدة في الساحة الثقافية العربية، لدعوتهم للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.

وزير الثقافة الفلسطيني خلال تسلمه نسخة من كتاب سرد الذات





وعرضت الهيئة إصدارات عدد من المؤسسات ودور النشر الإماراتية، وعرّفت بجهودها الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة كمركز ثقافي رائد في المنطقة العربية، وإبراز دورها في تشجيع ثقافة القراءة والاطلاع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الناشرين على المستويين العربي والعالمي.





واستقبل جناح الهيئة عددًا من المبدعين والناشرين ووجه لهم وفد الهيئة دعوة للمشاركة في "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، للاستفادة من الفرص التي يوفرها بوصفه المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر في 2021 و2022، إلى جانب دعوة الدور المتخصصة بنشر كتب الأطفال للمشاركة في "مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه الهيئة سنويًا ويجمع المهتمين بثقافة وأدب الطفل من مختلف بلدان العالم.





وفي تصريح حول مشاركة الهيئة في المعرض، قال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية: "تأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض عمان الدولي للكتاب تعزيزاً لما يمثله مشروع الشارقة الثقافي ومكانة الإمارة التي احتلتها في خريطة الثقافة العربية والإنسانية بفضل رؤى وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسعيها لترسيخ دور الكتاب والمعرفة".

وزيرة الثقافة الأردنية خلال تسلمها نسخة من كتاب محاكم التفتيش





وأضاف بوصيم: "تحرص هيئة الشارقة للكتاب على المشاركة في المعارض الدولية والعربية للكتاب، لتعزيز التعاون مع شركائها في صناعة النشر، وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم أفضل الفرص للكتاب والناشرين العرب والأجانب، ودعوتهم للمشاركة في أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الشارقة للاستفادة من مختلف الفرص التي تتيحها بنيتها التحتية المتطورة في قطاع الصناعات الإبداعية، وفتح أفق جديد أمامهم لتوسيع أسواق نتاجهم المعرفي على مستوى دولي".