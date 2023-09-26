رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو للفنون المعاصرة لمتابعة أعمال التطوير

MENAFN - Youm7) فى إطار متابعة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية للمواقع والمشروعات الجارية، قام اليوم بتفقد مركز 15 مايو للفنون المعاصرة بمحافظة القاهرة، رافقه خلالها الدكتورة داليا فؤاد رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، وإيمان جلال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وعدد من قيادات القطاع كان فى استقبالهم محمد عبد الهادى مدير عام المركز، وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بعملية إعداد المركز للافتتاح بعد انتهاء عملية تطويره تقريباً وتذليل العقبات التى تؤخر ذلك.

وخلال جولته شدد قانوش على ضرورة العمل الجاد من أجل الانتهاء تماماً من كافة الأعمال المعلقة، مؤكداً اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى بهذا الصرح الفنى والثقافى الكبير وبضرورة عودته لممارسة دوره الفنى والمجتمعى، حيث يُعد المركز من المواقع الهامة التى تقدم خدمات ثقافية تمس المواطن البسيط.

تجدر الإشارة أنه تم الانتهاء من تطوير مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، والذى تصل مساحته الكلية إلى 6281م2 ومساحة المبانى 4320م2، وتمت عملية التطوير على أربعة مراحل بدأت فى 6/2016 وأنتهت فى 7/2022 بتكلفة كلية وصلت لنحو 112 مليون جنيهاً مصرياً ويضم المركز مبنى إداريا يشتمل على قاعة الندوات وقاعة المكتبة وقاعات عرض للعروض المختلفة والمتغيرة وقاعة سينما وقاعة مسرح وقاعة مؤتمرات، ومبنى الورش ويحتوى على 12 غرفة ومخازن للمقتنيات الفنية، الدور الأرضى ويشمل مبنى الإدارة بالكامل ويوجد به غرفة الطباعة الجرافيكية وغرفة ورشة الجرافيك وغرفة العاملين بالمجمع وغرفة بنك المعلومات وكافيتريا. ويمثل المركز صرحاً ثقافياً متكامل لجميع الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية والترفيهية ويخدم شرائح كبيرة من المجتمع.





رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (1)





رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (2)





رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (3)





رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (4)





رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (5)



