رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو للفنون المعاصرة لمتابعة أعمال التطوير

(MENAFN
- Youm7) فى إطار متابعة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية للمواقع والمشروعات الجارية، قام اليوم بتفقد مركز 15 مايو للفنون المعاصرة بمحافظة القاهرة، رافقه خلالها الدكتورة داليا فؤاد رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، وإيمان جلال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وعدد من قيادات القطاع كان فى استقبالهم محمد عبد الهادى مدير عام المركز، وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بعملية إعداد المركز للافتتاح بعد انتهاء عملية تطويره تقريباً وتذليل العقبات التى تؤخر ذلك.
وخلال جولته شدد قانوش على ضرورة العمل الجاد من أجل الانتهاء تماماً من كافة الأعمال المعلقة، مؤكداً اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى بهذا الصرح الفنى والثقافى الكبير وبضرورة عودته لممارسة دوره الفنى والمجتمعى، حيث يُعد المركز من المواقع الهامة التى تقدم خدمات ثقافية تمس المواطن البسيط.
تجدر الإشارة أنه تم الانتهاء من تطوير مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، والذى تصل مساحته الكلية إلى 6281م2 ومساحة المبانى 4320م2، وتمت عملية التطوير على أربعة مراحل بدأت فى 6/2016 وأنتهت فى 7/2022 بتكلفة كلية وصلت لنحو 112 مليون جنيهاً مصرياً ويضم المركز مبنى إداريا يشتمل على قاعة الندوات وقاعة المكتبة وقاعات عرض للعروض المختلفة والمتغيرة وقاعة سينما وقاعة مسرح وقاعة مؤتمرات، ومبنى الورش ويحتوى على 12 غرفة ومخازن للمقتنيات الفنية، الدور الأرضى ويشمل مبنى الإدارة بالكامل ويوجد به غرفة الطباعة الجرافيكية وغرفة ورشة الجرافيك وغرفة العاملين بالمجمع وغرفة بنك المعلومات وكافيتريا. ويمثل المركز صرحاً ثقافياً متكامل لجميع الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية والترفيهية ويخدم شرائح كبيرة من المجتمع.
رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (1)
رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (2)
رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (3)
رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (4)
رئيس الفنون التشكيلية يتفقد مركز 15 مايو (5)
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