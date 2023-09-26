مسابقات وورش وسينما.. إقبال كبير على أنشطة ملتقى أولادنا (صور)

MENAFN - Youm7) شهدت الأيام الأولى من الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوى الهمم، إقبالا كثيفا من الجمهور والمهتمين بالأنشطة والندوات التي يتم تقديمها، إذ حظيت ورشة المأكولات التراثية المصرية المغربية، النصيب الأكبر من الزيارات، والتى تقام يوميا في تمام الساعة الرابعة عصرا في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وتقدمها الشيف سلوى عضو الفيدرالية المغربية لفنون الطبخ، حيث يشارك بها عدد كبير من "أولادنا" وغيرهم من المهتمين.

جانب من الفعاليات بملتقى أولادنا





كما شهدت الفعاليات زيارات الوفود الأجنبية المشاركة إلى عدة مناطق أثرية أهمها منطقة الأهرامات ومجمع الأديان وغيرها من المعالم السياحية بالقاهرة والجيزة، إلى جانب تنظيم زيارات يومية من طلاب المدارس للمشاركة في فعاليات الملتقى للتوعية بذوي القدرات الخاصة، والاستمتاع بمعرض السينما وورش عمل ووالندوات وغيرها من الفعاليات.

أطفال ملتقى أولادنا





وعلى جانب الندوات أقيمت على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ندوة متلازمة "إرلن" وتأثيرها على القدرات المختلفة للأطفال، وذلك بقيادة

المدربة رشا أنور، والتي أكدت أن مشكلة المتلازمة تتمثل في صعوبة القدرة على فهم المعلومات التي تصل من خلال العيون، مشيرة إلى أنها تختلف عن المشكلات المتعلقة بالرؤية أو حدة النظر، واستعرضت عددا من الأبحاث التي قام بها بعض العلماء منذ اكتشافها، وشارك عدد كبير من الأطفال بشكل تفاعلي مع المدربة.

ورش ملتقى أولادنا





كما أقيمت ندوة تأثير الأنشطة الاستعراضية والعروض الموسيقية على دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع للدكتور محمد فتحي، وتم تطبيق عدد من الأنشطة وعرض عدد من الفيديوهات الاستعراضية للتطبيق العملي عليها.

زيارة أطفال ملتقى أولادنا لدار الأوبرا





وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

ورشة المأكولات التراثية المصرية المغربية





وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.