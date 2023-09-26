مسابقات وورش وسينما.. إقبال كبير على أنشطة ملتقى أولادنا (صور)

(MENAFN
- Youm7) شهدت الأيام الأولى من الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوى الهمم، إقبالا كثيفا من الجمهور والمهتمين بالأنشطة والندوات التي يتم تقديمها، إذ حظيت ورشة المأكولات التراثية المصرية المغربية، النصيب الأكبر من الزيارات، والتى تقام يوميا في تمام الساعة الرابعة عصرا في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وتقدمها الشيف سلوى عضو الفيدرالية المغربية لفنون الطبخ، حيث يشارك بها عدد كبير من "أولادنا" وغيرهم من المهتمين.
جانب من الفعاليات بملتقى أولادنا
كما شهدت الفعاليات زيارات الوفود الأجنبية المشاركة إلى عدة مناطق أثرية أهمها منطقة الأهرامات ومجمع الأديان وغيرها من المعالم السياحية بالقاهرة والجيزة، إلى جانب تنظيم زيارات يومية من طلاب المدارس للمشاركة في فعاليات الملتقى للتوعية بذوي القدرات الخاصة، والاستمتاع بمعرض السينما وورش عمل ووالندوات وغيرها من الفعاليات.
أطفال ملتقى أولادنا
وعلى جانب الندوات أقيمت على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ندوة متلازمة "إرلن" وتأثيرها على القدرات المختلفة للأطفال، وذلك بقيادة
المدربة رشا أنور، والتي أكدت أن مشكلة المتلازمة تتمثل في صعوبة القدرة على فهم المعلومات التي تصل من خلال العيون، مشيرة إلى أنها تختلف عن المشكلات المتعلقة بالرؤية أو حدة النظر، واستعرضت عددا من الأبحاث التي قام بها بعض العلماء منذ اكتشافها، وشارك عدد كبير من الأطفال بشكل تفاعلي مع المدربة.
ورش ملتقى أولادنا
كما أقيمت ندوة تأثير الأنشطة الاستعراضية والعروض الموسيقية على دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع للدكتور محمد فتحي، وتم تطبيق عدد من الأنشطة وعرض عدد من الفيديوهات الاستعراضية للتطبيق العملي عليها.
زيارة أطفال ملتقى أولادنا لدار الأوبرا
وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.
ورشة المأكولات التراثية المصرية المغربية
وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.
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