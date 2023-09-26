هل تعلن الحكومة الأمريكية عن كائنات فضائية؟ التهديد الوطنى يحسم قرار بايدن

MENAFN - Youm7) قد تضطر الحكومة إلى الكشف عما إذا كان هناككائنات فضائية قد زاروا الأرض بموجب التشريع الجديد، حيث أقر مجلس الشيوخ تعديلاً سيكون جزءًا من تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2024، المعروف باسم قانون الكشف عن الظواهر الشاذة غير المحددة (UAP)، والذي ينص على أن الوكالات الحكومية التي لديها سجلات أو عينات من المواد التي تبدو فضائية أو غريبة يجب أن تقوم بتسليمها في غضون 300 يوم.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون أمام الرئيس جو بايدن 90 يومًا لتعيين لجنة مراجعة مكونة من تسعة أشخاص مسؤولة عن التحقيق في كل سجل وتحديد ما إذا كانت تعتبر UAPs التي يجب الكشف عنها للجمهور.سيُطلب من أى وكالة حكومية تمتلك مثل هذه السجلات تسليم نسخ مطبوعة ورقمية إلى المجلس، الذي لديه 180 يومًا للتحقيق و14 يومًا لنشر نتائجه، ومع ذلك، يمكن للرئيس التصويت ضد الكشف عن أدلة محددة إذا كانت تشكل تهديدًا وطنيًا، وهذه هي الطريقة التي ستعمل بها:الخطوة الأولى: يشكل الرئيس مجلس المراجعة

تعاون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، مع السيناتور مايك راوندز، وهو جمهوري، في قيادة الجهود لفرض الكشف عن المعلومات المتعلقة بما تسميه الحكومة رسميا "الظواهر الشاذة غير المحددة".

وقال شومر في بيان: "على مدى عقود، كان العديد من الأميركيين مفتونين بالأشياء الغامضة وغير المبررة، وقد مضى وقت طويل على حصولهم على بعض الإجابات".وأضاف شومر، الرئيس مكلف بترشيح تسعة أفراد للوقوف في مجلس المراجعة، ويجب إكمال ذلك خلال 90 يومًا من صدور القانون.ستأتي التوصيات من قادة مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، ووزير الدفاع، ومؤسسة الكشف عن UAP، والجمعية التاريخية الأمريكية، والأكاديمية الوطنية للعلوم.وتستمر الوثيقة في توضيح أنه يمكن للرئيس تأجيل الكشف عن بعض السجلات إذا تم تحديدها على أنها تضر "بالدفاع العسكري، أو العمليات الاستخباراتية، أو إنفاذ القانون، أو إدارة العلاقات الخارجية".سيتم تكليف الرئيس أيضًا بتقديم الترشيحات إلى مجلس المراجعة في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد سن القانون.الخطوة 2: يجب على الحكومات تسليم سجلات UAP

وينص القانون على أن أمام المكاتب الحكومية مهلة 300 يوم بعد تاريخ صدوره لتسليم السجلات إلى مجلس المراجعة.

وتشمل هذه المكاتب الرئيس، ووزارة الدفاع، وجميع الفروع العسكرية، ووزارة الطاقة، ومدير الاستخبارات الوطنية، ومكتبة الكونجرس، والمزيد. وتسمي الوثيقة أيضًا مشروع مانهاتن، الذي أنتج أول قنبلة نووية، ومع ذلك، ستحتفظ هذه الوكالات بملكية سجلات UAP، والتي ستحافظ عليها وتؤمنها. يُطلب من رئيس كل مكتب طباعة نسخة من كل سجل مادي وإنشاء نسخة رقمية سيتم إرسالها إلى مجلس المراجعة.ينص القانون على أن الحكومة الفيدرالية سيكون لها "نطاق بارز" على أي تقنيات مستردة مجهولة المصدر وأنه يجوز للأفراد أو الكيانات الخاصة السيطرة على أي دليل بيولوجي على "الذكاء غير البشري".تُعرّف الوثيقة UAPs بأنها "أي جسم يعمل أو يُحكم عليه بأنه قادر على العمل في الفضاء الخارجي، أو الغلاف الجوي، أو أسطح المحيطات، أو تحت سطح البحر".ستكون هذه الأجسام عبارة عن أقراص طائرة، وأطباق طائرة، وظواهر جوية غير محددة، وأجسام طائرة مجهولة الهوية (UFOs) وأجسام مغمورة مجهولة الهوية (USOs).الخطوة 3: يحقق مجلس المراجعة في الأدلة

سيكون أمام مجلس الإدارة المكون من تسعة أشخاص 180 يومًا لمراجعة كل حالة حول UAPs، ويجب أن تضم هذه المجموعة على الأقل ضابطًا واحدًا في الأمن القومي، أو مسؤولًا في الخدمة الخارجية، أو عالمًا أو مهندسًا، أو اقتصاديًا، أو مؤرخًا محترفًا، أو عالم اجتماع.

تتمثل أهداف مجلس المراجعة في تحديد ما إذا كان المسجل يشكل سجلاً للظواهر الشاذة غير المحددة وما إذا كان سجل الظواهر الشاذة غير المحددة أو معلومات معينة في السجل مؤهلة لتأجيل الكشف. هؤلاء الأفراد لديهم أيضًا القدرة على استدعاء المواطنين للحصول على شهادتهم وسجلاتهم وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالقضية. وجاء في الوثيقة المكونة من 64 صفحة: "يجب أن تنتهي فترة مجلس المراجعة ومدة أعضائه في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2030، ما لم يمددها الكونجرس".الخطوة 4: ينشر مجلس المراجعة النتائج التي يتوصل إليها

وينص القانون على أنه يجب على مجلس المراجعة إخطار رئيس كل مكتب حكومي بشأن تحديد السجلات، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يجب على مجلس المراجعة نشر النتائج في غضون 14 يومًا للجمهور.

وقال السيناتور راوندز: "هدفنا هو ضمان المصداقية فيما يتعلق بأي تحقيق أو حفظ سجلات للمواد المرتبطة بالظواهر الشاذة غير المحددة (UAPs)." 'ينبغي الحفاظ على الوثائق ذات الصلة المتعلقة بهذه القضية، كما أن توفير موقع تجميع مركزي ومجلس مراجعة حسن السمعة للحفاظ على السجلات يزيد من مصداقية أي تحقيقات مستقبلية.ظهر التعديل قبل أيام قليلة من عقد الكونجرس جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة تم بثها إلى العالم.كان ديفيد جروش، وهو مسؤول استخباراتي سابق رفيع المستوى، واحدًا من ثلاثة من المبلغين عن المخالفات العسكرية الذين شهدوا تحت القسم بأن لديهم لقاءات مباشرة أو معرفة حول برامج حكومية سرية تتضمن تكنولوجيا "غير بشرية".وادعى أن الولايات المتحدة كانت تمتلك الأجسام الطائرة المجهولة منذ "الثلاثينيات من القرن الماضي" وكانت تعمل سراً على هندستها وتنفذ حملة تضليل عامة لمنع تسرب التفاصيل علنًا.