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وكالة الطاقة الدولية تؤكد على ضرورة التحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة.. تفاصيل

9/26/2023 2:39:42 PM
(MENAFN- Youm7) حدثت وكالة الطاقة الدولية (IEA) خارطة الطريق الخاصة بقطاع الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050.



حيث أكدت على الحاجة إلى التحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة مع تقليل استخدام التقنيات التي لا تزال إلى حد كبير في مرحلة العرض والنموذج الأولي اليوم، بما في ذلك احتجاز الكربون ووقود الهيدروجين، وذلك بحسب موقع The Verge الأمريكى.



وأطلقت وكالة الطاقة الدولية، التي تم إنشاؤها في البداية لحماية إمدادات النفط العالمية، خارطة طريقها التاريخية لأول مرة في عام 2021 مع توقعات صارخة للوقود الأحفوري: الدعوة إلى التوقف عن الاستثمار في مشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة.



وحددت الخطوات التي يتعين على كل دولة على وجه الأرض اتخاذها من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، الذي يسعى إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية من خلال الوصول إلى صافي الانبعاثات إلى الصفر، لكن الكوكب لا يزال يسخن، حيث يصل إلى 1.2 درجة مئوية - مما يؤدي إلى المزيد من كوارث الطقس والمناخ المتطرفة ويدفع وكالة الطاقة الدولية إلى مراجعة خارطة الطريق العالمية الخاصة بها لمعالجة الحقائق الجديدة.



ويتمثل الاختلاف الأكبر في هذا التقرير الجديد في أن التقنيات الناشئة، التي حظيت بالكثير من الضجيج مع حلول التكنولوجيا المتقدمة لتغير المناخ، تلعب الآن دورًا أصغر بكثير مما كان متوقعًا في عام 2021، وهذه التقنيات، التي تشمل خلايا وقود الهيدروجين للمركبات والأجهزة الثقيلة التي تقوم بتصفية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المداخن أو الهواء المحيط، تمثل الآن 35 بالمائة من تخفيضات الانبعاثات بدلاً من 50 بالمائة تقريبًا.



ويقول التقرير إن "إنتاج الهيدروجين يمثل اليوم مشكلة مناخية أكثر من كونه حلاً للمناخ". الهيدروجين كوقود ليس بالأمر الجديد، لكن معظمه لا يزال يتم تصنيعه باستخدام الغاز ، وتستثمر بعض الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، في طرق لجعل الهيدروجين أكثر استدامة من خلال استخدام الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري المقترن باحتجاز الكربون. وإذا أقلعت، فقد تنتج وقودًا أنظف للطائرات أو السفن أو الشاحنات.



لكن بناء البنية التحتية لنقل الهيدروجين أثبت أنه يمثل عائقًا أكبر مما كان متوقعًا، كما يقول جونز. ومن ناحية أخرى، فإن البنية التحتية للشحن الكهربائي ، رغم أنها لا تزال محدودة ، تنمو بسرعة أكبر بكثير. تعمل خريطة الطريق المحدثة لوكالة الطاقة الدولية على تقليص حصة المركبات الكهربائية الثقيلة التي تعمل بخلايا الوقود على الطريق في عام 2050 بنسبة تصل إلى 40 % مقارنة بتوقعاتها الأولية لعام 2021.



وبالمثل ، تقلل خريطة الطريق من دور تقنيات احتجاز الكربون بنحو 40% في خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة. ويقول التقرير الجديد الصادر عن وكالة الطاقة الدولية: "حتى الآن، كان تاريخ احتجاز الكربون إلى حد كبير تاريخاً من التوقعات التي لم تتم تلبيتها". لقد أهدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) مئات الملايين
من الدولارات على مشاريع احتجاز الكربون الفاشلة في الغالب بسبب "العوامل التي تؤثر على جدواها الاقتصادية"، وفقًا لتقرير صدر عام 2021
عن
مكتب المحاسبة الحكومية.



"إن إزالة الكربون من الغلاف الجوي أمر مكلف للغاية. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان صحفي: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف وضعها هناك في المقام الأول". وجاء في البيان الصحفي أنه إذا لم ينخفض ​​التلوث بالسرعة الكافية وارتفعت درجة حرارة الكوكب إلى ما يتجاوز 1.5 درجة، فيمكن للبلدان أن تحاول استخدام تقنيات احتجاز الكربون "باهظة الثمن وغير مثبتة على نطاق واسع" لمحاولة عكس بعض هذا الاحترار. لكن الاعتماد على هذه التقنيات سوف يأتي مصحوبًا بمخاطر مناخية متزايدة.



ويقول التقرير إن قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم يجب أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030 من أجل وقف توليد التلوث الذي يؤدي إلى تسخين الكوكب في المقام الأول، وسيحتاج الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى أكثر من الضعف، من 1.8 تريليون دولار هذا العام إلى 4.5 تريليون دولار بحلول أوائل العقد المقبل. ولابد أيضاً من مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة خلال نفس الإطار الزمني، ويتعين على أغنى دول العالم أن تصل إلى صافي انبعاثات صِفر قبل سنوات من الهدف العالمي في عام 2050.



إن توقيت خريطة الطريق المحدثة مهم، ويأتي هذا التقرير في أعقاب أول بطاقة تقرير عالمية للأمم المتحدة حول مدى نجاح البلدان في معالجة تغير المناخ.



وعقدت الأمم المتحدة قمة للمناخ في نيويورك الأسبوع الماضي لدفع الدول إلى زيادة التزاماتها في مجال الطاقة النظيفة، لكن رؤساء الدول من الدول ذات البصمة الكربونية الأكبر - الصين والولايات المتحدة - لم يشاركوا ، وسيكون أمامهم فرصة أخرى خلال مؤتمر أكبر للأمم المتحدة بشأن المناخ والذي يبدأ في دبي فى نوفمبر.







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