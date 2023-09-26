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ديف ليمب يتولى رئاسة Blue Origin لأبحاث الفضاء.. كل ما تحتاج معرفته

9/26/2023 2:39:42 PM
(MENAFN- Youm7) سيتولى ديف ليمب، رئيس قسم الأجهزة السابق في أمازون ، منصب الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin لأبحاث الفضاء التابعة لجيف بيزوس خلفا لـ بوب سميث، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC.



وتكشف المستندات الداخلية، أن Limp سيحل محل الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin المنتهية ولايته Bob Smith بدءًا من الرابع من ديسمبر، وفي أغسطس، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي أن ليمب سيتقاعد من أمازون بعد أكثر من 13 عامًا من العمل في الشركة.



وأثناء عمله في أمازون، قام بإدارة منتجات مثل مكبرات الصوت الذكية Echo الخاصة بالشركة ومساعدها الذكي Alexa ، كما أدار مشروع كويبر، مشروع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة أمازون، وبحسب ما ورد سيتم استبدال ليمب في أمازون ببانوس باناي، الرئيس السابق لمنتجات Windows وSurface الذي أعلن رحيله عن Microsoft الأسبوع الماضي.



ويردد بيزوس بيان Blue Origin في مذكرة للموظفين حصلت عليها CNBC ويكتب : "إنه القائد المناسب في الوقت المناسب لشركة بلو"، "يعتبر ديف مبتكرًا أثبت كفاءته ويتمتع بعقلية تضع العميل أولاً ويتمتع بخبرة واسعة في قيادة وتوسيع نطاق المؤسسات الكبيرة والمعقدة، و يتمتع ديف بإحساس رائع بالإلحاح، ويضفي الطاقة على كل شيء، ويساعد الفرق على التحرك بسرعة كبيرة



وسيبقى سميث في Blue Origin حتى الثاني من يناير للمساعدة في انتقال الرئيس التنفيذي وتواصلت The Verge مع أمازون لطلب التعليق لكنها لم تتلقى ردًا على الفور.







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