Tuesday, 26 September 2023 11:45 GMT

يوتيوب يلغى خطة اشتراك Premium Lite الخالية من الإعلانات.. كل ما تحتاج معرفته

9/26/2023 2:39:42 PM
(MENAFN- Youm7) بعد أن أمضى موقع يوتيوب عامين في تجربة Premium Lite، وهي خطة اشتراك منخفضة التكلفة لمشاهدة الفيديو بدون إعلانات في بلدان محددة، قامت المنصة بإلغاء هذا الاشتراك، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء، أعلن يوتيوب أنه لن يقدم Premium Lite بعد 25 أكتوبر 2023.



وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فبسعر 6.99 يورو شهريًا، تم إطلاق خطة يوتيوب Premium Lite لأول مرة في دول أوروبية مختارة في عام 2021، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد، وهى توفر مشاهدة خالية من الإعلانات عبر مجموعة واسعة من تطبيقات وتنسيقات يوتيوب ولكنه لا يأتي مع ميزات Premium الأخرى مثل التنزيلات دون اتصال بالإنترنت أو التشغيل في الخلفية أو أي من مزايا يوتيوب Music.



ولكن قريبًا، سيُترك لمشتركي Premium Lite الحاليين خياران: العودة إلى مشاهدة يوتيوب مع الإعلانات أو الاشتراك في يوتيوب Premium الأكثر سعرًا والذي يتضمن أيضًا يوتيوب Music، وفي رسالة بريد إلكتروني لإعلام المستخدمين بالتغيير، يقول يوتيوب إنه سيقدم لمشتركي Lite نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد من يوتيوب Premium، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على نسخة تجريبية من قبل.



ويشير إلى أن المشتركين سيحتاجون إلى إلغاء اشتراكهم في Lite أو الانتظار حتى يتم إلغاؤه من أجل استرداد العرض، وقد رفع موقع يوتيوب سعر اشتراكاته المتميزة والموسيقى في الولايات المتحدة في يوليو.

















MENAFN26092023000132011024ID1107146205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث