Tuesday, 26 September 2023 11:45 GMT

ممثلو ألعاب الفيديو SAG-AFTRA يصوتون لصالح الإضراب بسبب الذكاء الاصطناعى

9/26/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Youm7) صوت أعضاء نقابة ممثلى الشاشة الأمريكية SAG-AFTRA لصالح ترخيص الإضراب لفناني الأداء العاملين في ألعاب الفيديو ، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بالأعمال الصوتية والتقاط الحركة والحركات المثيرة لهذه الصناعة.



ومن بين 34687 عضوا أدلوا بأصواتهم، صوت 98.32% بـ "نعم"، وهذا لا يعني تلقائياً أن فناني الأداء سيضربون عن العمل، بل يعني فقط أن هذا قد يحدث بعد اليوم 26 سبتمبر، وفقا لتقرير engadget .



وأوضحت النقابة أنها تتفاوض بشأن عقد جديد مع شركات ألعاب الفيديو منذ عام 2022، لكنها "رفضت الموافقة على الشروط المهمة التي يحتاجها أعضاؤها"، وبالنسبة لجلسات التفاوض المقبلة اعتبارا من اليوم 26 و27 و28 سبتمبر، فإنها تعتقد أن ترخيص الإضراب يمنحها النفوذ الإضافي اللازم لحمل الشركات على الموافقة على شروطها.



وفي الوقت الحالي، تجري النقابة محادثات مع Activision وBlindlight وDisney Character Voices وElectronic Arts وEpic Games وFormosa Interactive وInsomniac Games وTake 2 Productions وVoiceWorks Productions وWB Games.



وعلى وجه التحديد، تكافح SAG-AFTRA من أجل زيادة الأجور التي من شأنها أن تسمح لفناني الأداء بكسب لقمة العيش من عملهم في مواجهة التضخم، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير سلامة أكثر صرامة في موقع التصوير.



وتكافح النقابة أيضًا من أجل إبرام عقد يحمي فناني الأداء من الاستخدامات الاستغلالية للذكاء الاصطناعي، مثل قيام الشركات بعمل نسخ غير مصرح بها لأشكالهم وأصواتهم، و تعكس كل هذه القضايا التي أشعلت الإضرابات المستمرة في صناعة السينما والتلفزيون.



ويُعتقد أن رابطة الكتاب الأمريكية (WGA) تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الاستوديوهات الكبرى، وكانت إحدى النقاط الشائكة الأخيرة في مفاوضاتهم هي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدى فى إنتاج المحتوى.









MENAFN26092023000132011024ID1107146204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث