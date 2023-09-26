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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية - جريدة الوطن السعودية

9/26/2023 2:39:06 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار زيارته الرسمية.
وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لأخيهما أمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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