الأهلي يصيب العين

(MENAFN
- Al Watan) حجز الأهلي والفيحاء مقعديهما في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلب قلعة الكؤوس على مضيفه العين 3/ 2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، لحساب دور الـ32، سجل للأهلي فراس البريكان ((23،29))، وسميحان النابت ((39))، وللعين ألتون سواريز ((82 ، 90+7)).
وكسب الفيحاء مضيفه الرياض 2 /1، في المباراة التي شهدها إستاد الأمير فيصل بن فهد، سجل للبرتقالي مالك العبدالمنعم ((19، 45 +3))، ولمدرسة الوسطى ديديي ندونغ ((16)).
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