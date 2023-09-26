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الأهلي يصيب العين

9/26/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز الأهلي والفيحاء مقعديهما في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلب قلعة الكؤوس على مضيفه العين 3/ 2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، لحساب دور الـ32، سجل للأهلي فراس البريكان ((23،29))، وسميحان النابت ((39))، وللعين ألتون سواريز ((82 ، 90+7)).
وكسب الفيحاء مضيفه الرياض 2 /1، في المباراة التي شهدها إستاد الأمير فيصل بن فهد، سجل للبرتقالي مالك العبدالمنعم ((19، 45 +3))، ولمدرسة الوسطى ديديي ندونغ ((16)).

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