الوحدة يسيطر على مثالية السابعة

(MENAFN
- Al Watan) تقاسم 4 لاعبين، صدارة قائمة الأعلى تقييمًا خلال الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وغاب لاعبو الهلال والاتحاد والنصر عن تشكيل الجولة، مقابل سيطرة لاعبي الوحدة بتواجد 3 لاعبين.
وضمت التشكيلة المثالثة للجولة تواجد حارس الخليج، البوسني إبراهيم سيهتش، وفي الدفاع لاعب الشباب فواز الصقور، وقائد ضمك، الجزائري فاروق شافعي، ولاعب الوحدة عبدالله الحافظ، ولاعب الفيحاء الإيفواري جيسلان كونان، وفي الوسط لاعب الوحدة حسين العتيبي، ولاعب الاتفاق، الهولندي فينالدوم، ولاعب الوحدة، المغربي فيصل فجر، ونجم الطائي وصاحب الهاتريك السادس في الدوري، الغاني برنارد مينساه، وتواجد في الهجوم، نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز، ونجم الاتفاق الفرنسي موسى ديمبلي.
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