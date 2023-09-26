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هجوم قوي على تذاكر المونديال

9/26/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد تذاكر كأس العالم للأندية إقبالًا كبيرًا بعد طرحها، أمس، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على الإنترنت.
وأعلن الفيفا طرح 30% من تذاكر جميع مباريات البطولة، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا أمس، وبعد مرور 20 دقيقة من طرح التذاكر وصلت قوائم الانتظار إلى أكثر من 74 ألف شخص.
ويمثل الاتحاد المملكة في المونديال بصفته بطلا لدوري روشن السعودي الموسم الماضي.

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