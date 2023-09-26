هجوم قوي على تذاكر المونديال

(MENAFN
- Al Watan) تشهد تذاكر كأس العالم للأندية إقبالًا كبيرًا بعد طرحها، أمس، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على الإنترنت.
وأعلن الفيفا طرح 30% من تذاكر جميع مباريات البطولة، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا أمس، وبعد مرور 20 دقيقة من طرح التذاكر وصلت قوائم الانتظار إلى أكثر من 74 ألف شخص.
ويمثل الاتحاد المملكة في المونديال بصفته بطلا لدوري روشن السعودي الموسم الماضي.
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