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الكبسي يحول زواجا إلى جلسة سمر

9/26/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت ليلة زواج بقرية المدرك التابعة لمحافظة بيش شمال جازان من مناسبة وليلة تقليدية إلى جلسة طربية من الفن الأصيل بعدما فاجأ الفنان اليمني المعروف فؤاد الكبسي تلبيته لدعوة العريس وأهالي القرية بالحضور وإحياء حفلهم.
تلبيته للدعوة
أوضح الشاب حسن قصادي، قائلا: ((أعمل حارس أمن بإحدى مدارس قرية المدرك التابعة لمحافظة بيش وكنت قد حددت موعدا لإقامة ليلة زواجي الأسبوع الماضي ووزعت الدعوات ومنها دعوة للفنان اليمني الكبير والمعروف فؤاد الكبسي وقمت بإرسالها عن طريق أحد الأصدقاء لحضور زواجي، ومع توافد المدعوين من الأهل والأصدقاء الحقيقة تفاجأت والكثير من الأهل وشيخ قريتنا بحضور الكبسي إلى قريتنا لأنه فنان معروف على نطاق واسع سواء في اليمن الشقيقة أو على مستوى المملكة، والذي أسعدنا بتلبيته للدعوة فأنا من عشاق فنه الأصيل -منذ صغري- الذي كنا نشاهده عبر التلفزيون)).
جلسة طربية
يقول قصادي، إن قريته المدرك عاشت أحلى وأجمل الليالي مع الفن اليمني الأصيل بعدما حولها الفنان فؤاد الكبسي من ليلة زواج تقليدية إلى جلسة طربية من الفن الأصيل استمتع الحضور بأجمل الأغاني وتفاعلوا كثيرا معها، وأشار إلى أنه عاش الفرحة مرتين ليلة زواجه وحضور الفنان الكبسي ومشاهدته يغني ويحيي حفلنا على الطبيعة فأنا من عشاق الطرب الأصيل وكذلك الفن، فلقد تعلمت العزف منذ كنت صغيرا، حيث أصنع آلة عود بطريقة بدائية بجالون وأعزف عليها.

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