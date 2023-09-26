الكبسي يحول زواجا إلى جلسة سمر

(MENAFN
- Al Watan) تحولت ليلة زواج بقرية المدرك التابعة لمحافظة بيش شمال جازان من مناسبة وليلة تقليدية إلى جلسة طربية من الفن الأصيل بعدما فاجأ الفنان اليمني المعروف فؤاد الكبسي تلبيته لدعوة العريس وأهالي القرية بالحضور وإحياء حفلهم.
تلبيته للدعوة
أوضح الشاب حسن قصادي، قائلا: ((أعمل حارس أمن بإحدى مدارس قرية المدرك التابعة لمحافظة بيش وكنت قد حددت موعدا لإقامة ليلة زواجي الأسبوع الماضي ووزعت الدعوات ومنها دعوة للفنان اليمني الكبير والمعروف فؤاد الكبسي وقمت بإرسالها عن طريق أحد الأصدقاء لحضور زواجي، ومع توافد المدعوين من الأهل والأصدقاء الحقيقة تفاجأت والكثير من الأهل وشيخ قريتنا بحضور الكبسي إلى قريتنا لأنه فنان معروف على نطاق واسع سواء في اليمن الشقيقة أو على مستوى المملكة، والذي أسعدنا بتلبيته للدعوة فأنا من عشاق فنه الأصيل -منذ صغري- الذي كنا نشاهده عبر التلفزيون)).
جلسة طربية
يقول قصادي، إن قريته المدرك عاشت أحلى وأجمل الليالي مع الفن اليمني الأصيل بعدما حولها الفنان فؤاد الكبسي من ليلة زواج تقليدية إلى جلسة طربية من الفن الأصيل استمتع الحضور بأجمل الأغاني وتفاعلوا كثيرا معها، وأشار إلى أنه عاش الفرحة مرتين ليلة زواجه وحضور الفنان الكبسي ومشاهدته يغني ويحيي حفلنا على الطبيعة فأنا من عشاق الطرب الأصيل وكذلك الفن، فلقد تعلمت العزف منذ كنت صغيرا، حيث أصنع آلة عود بطريقة بدائية بجالون وأعزف عليها.
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