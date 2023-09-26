سمو ولي العهد يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير -حفظه الله-، المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة"، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متر عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب السعودية بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".

وأكد سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير -حفظه الله-، أن قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال سعودي، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال سمو ولي العهد: "يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية".

وأضاف سموه: "سيُحدث مشروع قمم السودة إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في المملكة العربية السعودية، وسيساهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال قمم السودة والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب".

وسيوفر مشروع قمم السودة خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و 1336 وحدة سكنية، و 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033 ، ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسية، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027 ، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و 391 وحدة سكنية و 32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

تقع قمم السودة على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم2 مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن السودة للتطوير هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني في منطقة المشروع.

عن السودة للتطوير

السودة للتطوير هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة في السودة وأجزاء من رجال ألمع، بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية. بهدف الحفاظ على المناظر الطبيعية والاحتفاء بالتراث الثقافي الغني للمنطقة، مع جذب 2 مليون زائر سنوياً على مدار العام بحلول 2033.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة السودة للتطوير يمكنك زيارة الموقع الرسمي لقمم السودة قمم السودة على مواقع التواصل الاجتماعي @SoudahPeaks

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