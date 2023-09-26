نتكساوت تحدد مايقارب 7.9 مليون هجمة لهجمات حجب الخدمة الموزعة في النصف الأول من عام 2023

MENAFN - AETOSWire) كشفت اليوم شركة نتسكاوت سيستمز (ناسداك: NTCT)، المزود الرائد لحلول إدارة الأداء والأمن السيبراني والحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) اليوم عن نتائج تقرير استقصاء معلومات هجمات حجب الخدمة الموزعة للنصف الأول من عام 2023، حيث أطلق مجرمو الإنترنت ما يقرب من 7.9 مليون هجمة من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31٪ على أساس سنوي.

أدت الأحداث العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات الناتو إلى نمو في حجم هجمات حجب الخدمة الموزعة الأخيرة. وتم استهداف فنلندا من قبل قراصنة مؤيدين لروسيا في عام 2022 خلال محاولتها للانضمام إلى الناتو، كما تم استهداف تركيا وهنغاريا بهجمات حجب الخدمة الموزعة لمعارضتها عرض فنلندا. وفي عام 2023، شهدت السويد هجوماً مماثلاً بشأن عرضها للانضمام إلى الناتو،، وبلغت ذروتها بهجوم لحجب الخدمة الموزعة بسرعة 500 جيجابت في الثانية في مايو. بشكل عام، استهدفت هجمات حجب الخدمة الموزعة ذات الدوافع الأيديولوجية الولايات المتحدة وأوكرانيا وفنلندا والسويد وروسيا والعديد من البلدان الأخرى.

خلال عام النصف الثاني من عام 2022، وثقت نتسكاوت اتجاهاً في هجمات حجب الخدمة الموزعة ضد مزودي الاتصالات اللاسلكية التي أدت إلى زيادة بنسبة 79٪ على مستوى العالم. اواستمر هذا الاتجاه بين مقدمي الخدمات اللاسلكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال النصف الأول من عام 2023 مع زيادة بنسبة 294٪، والتي ترتبط بالعديد من مستخدمي ألعاب النطاق العريض الذين يحولون نشاطهم إلى الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G) بينما يقوم مقدمو الخدمة بنشر شبكاتهم.

تأتي رؤى نتسكاوت حول مشهد التهديد من نظام تحليل مستوى التهديدات النشطة (ATLAS) الذي تم بناؤه على مدى عقود من العمل مع المئات من مزودي خدمة الإنترنت على مستوى العالم، واستخلاص الاتجاهات من متوسط ​​424 تريليون بايت في الثانية من حركة مرور الإنترنت، بزيادة قدرها 5.7٪ عن 2022. ولاحظت الشركة نمواً بنسبة 500٪ تقريباً في هجمات طبقة تطبيقات HTTP/S منذ عام 2019 ونموًا بنسبة 17٪ في أحجام انعكاس/تضخيم نظام أسماء النطاقات (DNS) خلال النصف الأول من عام 2023.

صرح ريتشارد هوميل، مدير الأبحاث الخاصة بالتهديدات لدى نتسكاوت: "في حين أن الأحداث العالمية وتوسع شبكة شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G) قد أدى إلى زيادة في عدد هجمات حجب الخدمة الموزعة، يواصل الخصوم تطوير نهجهم ليكونوا أكثر ديناميكية من خلال الاستفادة من البنية التحتية المخصصة مثل المضيفين المضادين للرصاص أو الشبكات بالوكالة لشن الهجمات، وتكشف دورة حياة ناقلات هجمات حجب الخدمة الموزعة عن استمرار الخصوم في العثور على طرق جديدة للهجوم وتسليحها، بينما أصبحت هجمات نظام اسم النطاق (DNS) للتعذيب المائي والقصف البساطي أكثر انتشاراً."

النتائج الرئيسية الأخرى وفق تقرير استقصاء معلومات هجمات حجب الخدمة الموزعة لنتسكاوت للنصف الاول من عام 2023 شملت:



ارتفاع هجمات القصف البساطي: تجددت هجمات القصف البساطي منذ بداية العام، مع زيادة بنسبة 55٪ إلى أكثر من 724 يوميًا، وهو ما تعتقد نتساوت أنه تقدير متحفظ، حيث تسبب هذه الهجمات ضرراً كبيرا ً في الإنترنت العالمي، وتنتشر إلى مئات وحتى آلاف المضيفين في وقت واحد. وغالباً ما يتجنب هذا التكتيك إطلاق تنبيهات عتبة النطاق الترددي العالية لبدء التخفيف من هجمات حجب الخدمة الموزعة في الوقت المناسب.

أصبحت هجمات التعذيب بالمياه على نظام أسماء النطاقات (DNS) أمراً شائعاً: ارتفعت ههجمات التعذيب بالمياه على نظام أسماء النطاقات (DNS) بنسبة 353٪ تقريباً من عدد الهجمات اليومية منذ بداية العام. وتشمل الصناعات الخمس الأولى المستهدفة الاتصالات السلكية والاتصالات اللاسلكية واستضافة معالجة البيانات وشركات التسوق الإلكتروني وطلبات البريد ووكالات التأمين وشركات السمسرة.

التعليم العالي والحكومات تتعرض لهجوم غير متناسب: ينشئ الخصوم أنواعاً مختلفة من البنية التحتية القابلة للإساءة أو يستخدمونها كمنصات لشن هجمات. على سبيل المثال، تم استغلال الوكلاء المفتوحين باستمرار في هجمات HTTP/S لتطبيق طبقة حجب الخدمة الموزعة ضد أهداف في قطاعي التعليم العالي والحكومة الوطنية. وفي الوقت نفسه، ظهرت شبكات روبوتات حجب الخدمة المزرعة بشكل متكرر في الهجمات ضد حكومات الولايات والحكومات المحلية. مصادر حجب الخدمة الموزعة أصبحت مستمرة: عدد قليل نسبياً من العقد متورطة في عدد غير متناسب من هجمات ججب الخدمة الموزعة،مع متوسط ​​معدل تغيير عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) يبلغ 10% فقط، حيث يميل المهاجمون إلى إعادة استخدام البنى التحتية القابلة للإساءة. في حين أن هذه العقد مستمرة، فإن التأثير يتقلب مع تناوب الخصوم عبر قوائم مختلفة من البنية التحتية القابلة للإساءة كل بضعة أيام.

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نبذة عن شركة نتسكاوت

تتخصص شركة "نتسكاوت سيستمز" (رمزها في بورصة ناسداك: NTCT) في حماية العالم المتصل بشبكة الإنترنت من الهجمات الإلكترونية باستخدام أفضل حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وعبر توفير الرؤى والبيانات الواضحة والشاملة لحركة البيانات على الشبكة. بالاستفادة من نظامها الرائد لرصد التهديدات وكشفها؛ تقدم نتسكاوت خدماتها لنخبة من أكبر الشركات العالمية، ومزودي الخدمات، والمؤسسات العاملة في القطاع العام. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ، أو متابعة حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي لينكدإن، وتوتير، وفيسبوك باستخدام: @NETSCOUT

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