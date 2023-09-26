حلول آمنة وموثوق بها تقدمها وحدات MOGAS Systems & Consulting في مجال تكرير النفط الثقيل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفتخر شركة MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) بتقديم أحدث الإنجازات الهندسية في مجال تكرير النفط الثقيل، وهو وحدات MOGAS Systems & Consulting (MS&C) النموذجية (الوحدات) الفائقة الفعالية التي يمكن تفعيلها على الفور في العديد من مصانع المعالجة.

تعد الوحدات النموذجية هي الخيار الأمثل مقارنةً بوحدات التكرير التقليدية التي تُبنى في الموقع، والتي غالبًا ما تكون أكثر تكلفة وتتطلب تكاليف بناء إضافية مفرطة لما تستلزمه من أنابيب وأدوات لحام وتجهيزات وغيرها من المكونات الضرورية، إلى جانب أن وحدات MS&C توفر العديد من المزايا للشركات، من ضمنها خفض رأس المال ونفقات العمليات (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية).

أنتجت MOGAS مؤخرًا خمس وحدات تفريغ نموذجية ذات ضغط عالٍ في إطار الاستفادة من المخلفات، مما يقلل المخاطر المتعلقة بالعمليات على الموظفين وتنظيم قدرات معالجة الوحدة. فالوحدات النموذجية أكثر أمانًا من الوحدات التقليدية وتستلزم مكونات فردية أقل إلى جانب تقليلها لمخاطر العمل التي يتعرض لها موظفو الصيانة عن طريق البرمجة الآلية. كما تتضمن خيارات التصميم الرئيسية المميزة صمام MOGAS Y، الذي يمكنه إزالة المناطق الميتة بغية ضمان عدم تشكيل سائل المعالجة لفحم الكوك وتصلب المكونات الأساسية. ويمكن أيضًا أن تتضمن تصميمات الوحدات المخصصة خيارات التنقية والتطهير حسب الاستخدام.

تتوفر مجموعة متنوعة من وحدات MS&C، بما في ذلك تصميمات الترشيح والمبادل الحراري ووحدات التفريغ والضخ، كما تتضمن الوحدات ضمانات قياسية على المكونات وضمانًا على الأداء بغية التأكد من أن الوحدة ستنفذ عملها على النحو المنشود لفترة محددة مسبقًا، مما يبعث الطمأنينة في نفوس الشركات.

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عن MOGAS Systems & Consulting

تقدم MOGAS Systems & Consulting (MS&C)، إحدى العلامات التجارية لشركة MOGAS Industries أنظمة صمامات مصممة مسبقًا كوحدات نموذجية لمصانع المعالجة. ومع أكثر من خمسة عقود هي عمر حلول MOGAS المخصصة، أفضت تقنياتنا وخبرتنا المعتمدة إلى عقد شراكات مع شركات الهندسة والمشتريات والبناء ومرخصي التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين.

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