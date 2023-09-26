حلول آمنة وموثوق بها تقدمها وحدات MOGAS Systems & Consulting في مجال تكرير النفط الثقيل

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفتخر شركة MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) بتقديم أحدث الإنجازات الهندسية في مجال تكرير النفط الثقيل، وهو وحدات MOGAS Systems & Consulting (MS&C) النموذجية (الوحدات) الفائقة الفعالية التي يمكن تفعيلها على الفور في العديد من مصانع المعالجة.
تعد الوحدات النموذجية هي الخيار الأمثل مقارنةً بوحدات التكرير التقليدية التي تُبنى في الموقع، والتي غالبًا ما تكون أكثر تكلفة وتتطلب تكاليف بناء إضافية مفرطة لما تستلزمه من أنابيب وأدوات لحام وتجهيزات وغيرها من المكونات الضرورية، إلى جانب أن وحدات MS&C توفر العديد من المزايا للشركات، من ضمنها خفض رأس المال ونفقات العمليات (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية).
أنتجت MOGAS مؤخرًا خمس وحدات تفريغ نموذجية ذات ضغط عالٍ في إطار الاستفادة من المخلفات، مما يقلل المخاطر المتعلقة بالعمليات على الموظفين وتنظيم قدرات معالجة الوحدة. فالوحدات النموذجية أكثر أمانًا من الوحدات التقليدية وتستلزم مكونات فردية أقل إلى جانب تقليلها لمخاطر العمل التي يتعرض لها موظفو الصيانة عن طريق البرمجة الآلية. كما تتضمن خيارات التصميم الرئيسية المميزة صمام MOGAS Y، الذي يمكنه إزالة المناطق الميتة بغية ضمان عدم تشكيل سائل المعالجة لفحم الكوك وتصلب المكونات الأساسية. ويمكن أيضًا أن تتضمن تصميمات الوحدات المخصصة خيارات التنقية والتطهير حسب الاستخدام.
تتوفر مجموعة متنوعة من وحدات MS&C، بما في ذلك تصميمات الترشيح والمبادل الحراري ووحدات التفريغ والضخ، كما تتضمن الوحدات ضمانات قياسية على المكونات وضمانًا على الأداء بغية التأكد من أن الوحدة ستنفذ عملها على النحو المنشود لفترة محددة مسبقًا، مما يبعث الطمأنينة في نفوس الشركات.
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عن MOGAS Systems & Consulting
تقدم MOGAS Systems & Consulting (MS&C)، إحدى العلامات التجارية لشركة MOGAS Industries أنظمة صمامات مصممة مسبقًا كوحدات نموذجية لمصانع المعالجة. ومع أكثر من خمسة عقود هي عمر حلول MOGAS المخصصة، أفضت تقنياتنا وخبرتنا المعتمدة إلى عقد شراكات مع شركات الهندسة والمشتريات والبناء ومرخصي التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين.
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