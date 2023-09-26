الغسالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت حقيقة واقعة الآن مع غسّالة 2023 VIVACE الجديدة من إل جي

(MENAFN
- AETOSWire) تُعتبر
الغسّالة جهازاً أساسياً في كل منزل، وعلى مر السنين شهدنا تطور مثل هذه الأجهزة، سواءً كان ذلك من حيث الميزات أو القدرة أو التصميم. لكن، تأتي غسّالة VIVACE 2023 الجديدة كلياً من إل جي لتتربع على القمة، حيث تجمع بين القدرات الكبيرة والميزات الذكية والتصميم البسيط والأنيق.
ومع هذه الإضافة الجديدة إلى مجموعة غسّالات إل جي، تستفيد العلامة التجارية الرائدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتضمين نهج أكثر ذكاءً في غسل الملابس. إذ يستخدم محرك AI Direct Drive المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيانات من تجربة الغسيل المتكررة ليُحسن من دورة الغسيل، وبالتالي زيادة حماية القماش بنسبة 18%، حيث يتم ذلك من خلال اكتشاف وزن ونعومة القماش، ومن ثم اختيار الحركات الأكثر ملائمة له. كما يُعد محرك الدفع المباشر العاكس أحد أبرز منتجات إل جي الناجحة، حيث تجاوز إنتاجه مؤخراً أكثر من 100 مليون وحدة. وتلعب تقنية المحرك المتميزة دوراً رئيسياً في الأداء القوي والموثوق للحلول الرائدة التي تقدمها العلامة التجارية.
أيضاً، تتضمن غسّالة 2023 VIVACE العديد من الميزات التي تركز على تعزيز نظافة الملابس، مثل تقنية LG Steam، التي تقضي على ما يصل إلى 99.9% من مسببات الحساسية، بما في ذلك عث الغبار، لحماية مرتديها من الحساسية أو مشاكل الجهاز التنفسي. كما تتميز بسعة أسطوانة كبيرة تصل إلى 11 كجم، دون زيادة في حجم الآلة.
فيما يتعلق بالتصميم، فقد صُممت غسّالة LG 2023 VIVACE لتناسب ديكورات أي منزل، مع تشطيبها المعدني وشاشتها الواضحة. كما تأتي مع باب من الزجاج المُقسّى ورافعة مقاومة للصدأ، مما يدعم متانتها ويعزز عوامل النظافة. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق الغسّالة مع تطبيق ThinQالذكي من إل جي، لتفتح لك الأبواب للميزات الذكية التي تتيح لك القيام بمهمة الغسيل عن بعد من هاتفك الذكي المتصل، أو حتى تنزيل دورة إضافية. وبفضل إمكانيات ThinQ، يمكنك أيضاً توصيل غسالة LG 2023 VIVACE بتطبيق Amazon Alexa أو Google Assistant، ليسمح لك بدمج الجهاز في منظومة عمل المنزل الذكي المُحددة مسبقاً.
يمكن للمستخدم أيضاً اختيار إقران الغسّالة مع تقنية Twinwash Mini المتوافقة التي تعتبر ملاءمة للغاية للغسيل اليومي والعناية الدقيقة. وتتوافق الوظيفة الإضافية بشكلٍ جميل مع التصميم البسيط لغسّالة LG 2023 VIVACE، مما يجعلها الإضافة المثالية لدعم تنفيذ المهام الحياتية اليومية، دون الإضرار بالتصميم الداخلي للمنزل.
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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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