الغسالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت حقيقة واقعة الآن مع غسّالة 2023 VIVACE الجديدة من إل جي

MENAFN - AETOSWire) تُعتبرالغسّالة جهازاً أساسياً في كل منزل، وعلى مر السنين شهدنا تطور مثل هذه الأجهزة، سواءً كان ذلك من حيث الميزات أو القدرة أو التصميم. لكن، تأتي غسّالة VIVACE 2023 الجديدة كلياً من إل جي لتتربع على القمة، حيث تجمع بين القدرات الكبيرة والميزات الذكية والتصميم البسيط والأنيق.

ومع هذه الإضافة الجديدة إلى مجموعة غسّالات إل جي، تستفيد العلامة التجارية الرائدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتضمين نهج أكثر ذكاءً في غسل الملابس. إذ يستخدم محرك AI Direct Drive المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيانات من تجربة الغسيل المتكررة ليُحسن من دورة الغسيل، وبالتالي زيادة حماية القماش بنسبة 18%، حيث يتم ذلك من خلال اكتشاف وزن ونعومة القماش، ومن ثم اختيار الحركات الأكثر ملائمة له. كما يُعد محرك الدفع المباشر العاكس أحد أبرز منتجات إل جي الناجحة، حيث تجاوز إنتاجه مؤخراً أكثر من 100 مليون وحدة. وتلعب تقنية المحرك المتميزة دوراً رئيسياً في الأداء القوي والموثوق للحلول الرائدة التي تقدمها العلامة التجارية.

أيضاً، تتضمن غسّالة 2023 VIVACE العديد من الميزات التي تركز على تعزيز نظافة الملابس، مثل تقنية LG ‏Steam، التي تقضي على ما يصل إلى 99.9% من مسببات الحساسية، بما في ذلك عث الغبار، لحماية مرتديها من الحساسية أو مشاكل الجهاز التنفسي. كما تتميز بسعة أسطوانة كبيرة تصل إلى 11 كجم، دون زيادة في حجم الآلة.‏

فيما يتعلق بالتصميم، فقد صُممت غسّالة LG 2023 VIVACE لتناسب ديكورات أي منزل، مع تشطيبها المعدني وشاشتها الواضحة. كما تأتي مع باب من الزجاج المُقسّى ورافعة مقاومة للصدأ، مما يدعم متانتها ويعزز عوامل النظافة. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق الغسّالة مع تطبيق ThinQالذكي من إل جي، لتفتح لك الأبواب للميزات الذكية التي تتيح لك القيام بمهمة الغسيل عن بعد من هاتفك الذكي المتصل، أو حتى تنزيل دورة إضافية. وبفضل إمكانيات ThinQ، يمكنك أيضاً توصيل غسالة LG 2023 VIVACE بتطبيق Amazon Alexa أو Google Assistant، ليسمح لك بدمج الجهاز في منظومة عمل المنزل الذكي المُحددة مسبقاً. ‎

يمكن للمستخدم أيضاً اختيار إقران الغسّالة مع تقنية Twinwash Mini المتوافقة التي تعتبر ملاءمة للغاية للغسيل اليومي والعناية الدقيقة. وتتوافق الوظيفة الإضافية بشكلٍ جميل مع التصميم البسيط لغسّالة LG 2023 VIVACE، مما يجعلها الإضافة المثالية لدعم تنفيذ المهام الحياتية اليومية، دون الإضرار بالتصميم الداخلي للمنزل.

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة