حصلت Laserfiche على شهادة الأيزو/اللجنة الكهروتقنية الدولية 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات الخاص بها

MENAFN - AETOSWire) -BUSINESS WIRE أعلنت شركة Laserfich - المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة عمليات الأعمال - اليوم أنها حصلت على شهادة الأيزو/اللجنة الكهروتقنية الدولية 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS).

قال Thomas Phelps، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية الشركة ورئيس قسم المعلومات في Laserfiche: "تلتزم Laserfiche بتوفير حلول مبتكرة تزود العملاء بضوابط أمنية قوية وقابلة للتكوين". "إلى جانب تقرير SOC 2 الذي يتضمن متطلبات HIPAA، توضح هذه الشهادة توافق برنامجنا الأمني مع المعايير والممارسات الرائدة في الصناعة".

الأيزو 27001 هو إطار شامل لنظام إدارة أمن المعلومات. تم الاعتراف بها كمعيار دولي لنظام إدارة أمن المعلومات، وتم تحديث الأيزو 27001 مؤخرًا في عام 2022 مع تغييرات ملحوظة بما في ذلك هيكل جديد للملحق أ يتضمن 93 عنصر تحكم على أربع فئات - تنظيمية وشخصية ومادية وتكنولوجية.

تتضمن عملية الاعتماد الاستعانة بشركة .BDO USA, P.C، كمدقق خارجي من هيئة تصديق، يقوم بإجراء تدقيق لنظام إدارة أمن المعلومات الخاص بشركة Laserfiche وفقًا لقواعد هيئة الاعتماد وإجراءاتها ومتطلبات نظام الإدارة. يمثل استلام الشهادة الانتهاء بنجاح من تقييم الشهادة الأولي، والذي ستليه عمليات تدقيق مراقبة سنوية لمدة عامين.

قال Ted Ross، الرئيس التنفيذي للمعلومات في مدينة لوس أنجلوس والمدير العام لوكالة تكنولوجيا المعلومات في المدينة: "الثقة والأمن في طليعة ما نقوم به في مدينة لوس أنجلوس، والتي تم الاعتراف بها كأفضل مدينة رقمية في الولايات المتحدة من قِبل مركز الحكومة الرقمية". "تتمثل الأمور الحاسمة لنجاحنا في مساعدة شركاء التكنولوجيا، مثل Laserfiche، الملتزمين بأمن المعلومات وتوفير منصات مؤسسية قابلة للتطوير لموظفينا وشركاتنا وجميع سكان لوس أنجلوس".

Laserfiche هي منصة موثوقة تساعد المؤسسات على تأمين البيانات وتحسين الامتثال التنظيمي. بالإضافة إلى تحقيق شهادة الأيزو 27001 وشهادة SOC 2 Type 2 Plus ‏ (HIPAA)، فإن Laserfiche حاصلة على شهادة وزارة الدفاع 5015.2. لمعرفة المزيد حول شهادات ومعايير Laserfiche، قم بزيارة موقع Laserfiche الإلكتروني .

حول Laserfiche

Laserfiche هي المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية. من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة Laserfiche® على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، ما يُمكّن القادة من التركيز على النمو في جميع أنحاء المؤسسة.

كانت Laserfiche رائدة في المكتب اللاورقي مع إدارة محتوى المؤسسة. اليوم، يدمج نهج التطوير السحابي الأول من Laserfiche الابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع خدمات Laserfiche لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء التي تضع التحول الرقمي في المقام الأول.

يلتزم موظفو Laserfiche في المكاتب في جميع أنحاء العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الناس لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.

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