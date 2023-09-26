حصلت Laserfiche على شهادة الأيزو/اللجنة الكهروتقنية الدولية 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات الخاص بها

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- AETOSWire) -BUSINESS WIRE أعلنت شركة Laserfich - المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة عمليات الأعمال - اليوم أنها حصلت على شهادة الأيزو/اللجنة الكهروتقنية الدولية 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS).
قال Thomas Phelps، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية الشركة ورئيس قسم المعلومات في Laserfiche: "تلتزم Laserfiche بتوفير حلول مبتكرة تزود العملاء بضوابط أمنية قوية وقابلة للتكوين". "إلى جانب تقرير SOC 2 الذي يتضمن متطلبات HIPAA، توضح هذه الشهادة توافق برنامجنا الأمني مع المعايير والممارسات الرائدة في الصناعة".
الأيزو 27001 هو إطار شامل لنظام إدارة أمن المعلومات. تم الاعتراف بها كمعيار دولي لنظام إدارة أمن المعلومات، وتم تحديث الأيزو 27001 مؤخرًا في عام 2022 مع تغييرات ملحوظة بما في ذلك هيكل جديد للملحق أ يتضمن 93 عنصر تحكم على أربع فئات - تنظيمية وشخصية ومادية وتكنولوجية.
تتضمن عملية الاعتماد الاستعانة بشركة .BDO USA, P.C، كمدقق خارجي من هيئة تصديق، يقوم بإجراء تدقيق لنظام إدارة أمن المعلومات الخاص بشركة Laserfiche وفقًا لقواعد هيئة الاعتماد وإجراءاتها ومتطلبات نظام الإدارة. يمثل استلام الشهادة الانتهاء بنجاح من تقييم الشهادة الأولي، والذي ستليه عمليات تدقيق مراقبة سنوية لمدة عامين.
قال Ted Ross، الرئيس التنفيذي للمعلومات في مدينة لوس أنجلوس والمدير العام لوكالة تكنولوجيا المعلومات في المدينة: "الثقة والأمن في طليعة ما نقوم به في مدينة لوس أنجلوس، والتي تم الاعتراف بها كأفضل مدينة رقمية في الولايات المتحدة من قِبل مركز الحكومة الرقمية". "تتمثل الأمور الحاسمة لنجاحنا في مساعدة شركاء التكنولوجيا، مثل Laserfiche، الملتزمين بأمن المعلومات وتوفير منصات مؤسسية قابلة للتطوير لموظفينا وشركاتنا وجميع سكان لوس أنجلوس".
Laserfiche هي منصة موثوقة تساعد المؤسسات على تأمين البيانات وتحسين الامتثال التنظيمي. بالإضافة إلى تحقيق شهادة الأيزو 27001 وشهادة SOC 2 Type 2 Plus (HIPAA)، فإن Laserfiche حاصلة على شهادة وزارة الدفاع 5015.2. لمعرفة المزيد حول شهادات ومعايير Laserfiche، قم بزيارة موقع Laserfiche الإلكتروني .
حول Laserfiche
Laserfiche هي المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية. من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة Laserfiche® على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، ما يُمكّن القادة من التركيز على النمو في جميع أنحاء المؤسسة.
كانت Laserfiche رائدة في المكتب اللاورقي مع إدارة محتوى المؤسسة. اليوم، يدمج نهج التطوير السحابي الأول من Laserfiche الابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع خدمات Laserfiche لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء التي تضع التحول الرقمي في المقام الأول.
يلتزم موظفو Laserfiche في المكاتب في جميع أنحاء العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الناس لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.
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