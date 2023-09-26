شركة PUMA ترحب بداعمة الأزياء المستدامة الهندية Aishwarya Sharma ضمن مبادرة Voices Of A RE:GENERATION

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وسعت شركة المستلزمات الرياضية PUMA النطاق الإقليمي لمبادرة Voices of a RE:GENERATION خارج أوروبا والولايات المتحدة فضمت داعمة الأزياء المستدامة الهندية Aishwarya Sharma إلى المشروع.
تنضم Aishwarya إلى قائمة PUMA من مفكري الجيل القادم في إطار مشروعها المستمر لمدة عام الهادف إلى تعزيز جهود الاستدامة عن طريق إرساء سبل التعاون مع دعاة حماية البيئة الشباب. تعيش Aishwarya في دلهي بالهند ويملؤها شغف جارف هادف إلى دفع عجلة التغيير في مجال الأزياء المستدامة، وقد سطرت اسمها بحروف من نور، فهي مؤمنة بحقوق المرأة وشغوفة بالأزياء ولها حضور مميز على وسائل التواصل الاجتماعي ولها آراء متعلقة بقضية التغير المناخي سردتها في أحداث مثل COP27.
تعمل مبادرة PUMA، التي أُطلقتها الشركة في أبريل هذا العام، على تمكين مجموعة من الأصوات الشابة بغية مساعدة العلامة التجارية في تحديد المجالات الرئيسية التي تستلزم التحسين، وذلك عن طريق منحهم فرصة للتعبير عن آرائهم جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وحتى الآن، اجتمعت الأصوات الشابة في PUMA مع الفاعلين الرئيسيين في الشركة لمناقشة مستوى تقدم العلامة التجارية والتحديات التي تواجه إستراتيجية الاستدامة FOREVER.BETTER - وأصدرت PUMA RE:GEN Reports ؛ وهي سلسلة بودكاست غرضها إشراك الأجيال الشابة في قضية الاستدامة والمجالات التي تستهدفها 10FOR25 من PUMA. هذا، وقد أنشئ البودكاست استجابةً لآراء العملاء التي تم تلقيها في حدث Conference of the People الذي عقدته الشركة في 2022، والتي كشفت أن اتصالات الاستدامة الحالية تغفل إشراك الجيل القادم.
وفي إطار ما طرأ من تطورات على هذا المشروع، ستلتقي Aishwarya وستتعاون مع الأصوات الشابة الفاعلة حاليًا في PUMA، ومنها:
الناشط الأمريكي في مجال إعادة التدوير Andrew Burgess
مدون الفيديو الألماني المهتم بالحياة المستدامة والصحية Luke Jaque-Rodney
الفنان والمستشار الإبداعي الفرنسي Jade Roche
لم تعد Alice Aedy ضمن المشاركين في المبادرة، وهذا قرار نابع من التفاهم المتبادل بين الأطراف.
تنضم Aishwarya Sharma إلى مبادرة Voices of a RE:GENERATION التي أطلقتها PUMA في سبتمبر وستتناول الفرص والتحديات التي واجهتها العلامة التجارية على صعيد الاستدامة كما ستقدم توصيات للتغييرات الممكن تنفيذها، إضافةً إلى ذلك، ستتعاون مع PUMA لتحسين سبل توصيل فكرة الاستدامة إلى جمهورها في الهند.
وفي سياق تعليقها على الإعلان، صرحت Aishwarya، قائلة: "يكمن شغفي بصفتي داعمة لقضية الاستدامة في زيادة مستوى الوعي، لذا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يدرك الناس في مجتمعي وفي كل أنحاء العالم مجريات الأمور في ما يتعلق بقضية الاستدامة، وهذه الشراكة البناءة مع PUMA أتاحت لي الفرصة للتعرف عن قرب على كيفية مواجهة المؤسسات الكبيرة لمثل هذا التحدي المهم والمعقد للغاية. كما منحتني الشركة فرصة عظيمة أيضًا بإتاحة المجال أمامي ليكون لي رأي مؤثر في كيفية تعامل الشركة مع قضية الاستدامة في سابقة هي الأولى من نوعها في الصناعة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التغيير، وأنا أتوق لخوض غمار كل هذا."
تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق للأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت الشركة في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم الشركة منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.
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