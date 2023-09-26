شركة PUMA ترحب بداعمة الأزياء المستدامة الهندية Aishwarya Sharma ضمن مبادرة Voices Of A RE:GENERATION

تنضم Aishwarya إلى قائمة PUMA من مفكري الجيل القادم في إطار مشروعها المستمر لمدة عام الهادف إلى تعزيز جهود الاستدامة عن طريق إرساء سبل التعاون مع دعاة حماية البيئة الشباب. تعيش Aishwarya في دلهي بالهند ويملؤها شغف جارف هادف إلى دفع عجلة التغيير في مجال الأزياء المستدامة، وقد سطرت اسمها بحروف من نور، فهي مؤمنة بحقوق المرأة وشغوفة بالأزياء ولها حضور مميز على وسائل التواصل الاجتماعي ولها آراء متعلقة بقضية التغير المناخي سردتها في أحداث مثل COP27.

تعمل مبادرة PUMA، التي أُطلقتها الشركة في أبريل هذا العام، على تمكين مجموعة من الأصوات الشابة بغية مساعدة العلامة التجارية في تحديد المجالات الرئيسية التي تستلزم التحسين، وذلك عن طريق منحهم فرصة للتعبير عن آرائهم جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وحتى الآن، اجتمعت الأصوات الشابة في PUMA مع الفاعلين الرئيسيين في الشركة لمناقشة مستوى تقدم العلامة التجارية والتحديات التي تواجه إستراتيجية الاستدامة FOREVER.BETTER - وأصدرت PUMA RE:GEN Reports ؛ وهي سلسلة بودكاست غرضها إشراك الأجيال الشابة في قضية الاستدامة والمجالات التي تستهدفها 10FOR25 من PUMA. هذا، وقد أنشئ البودكاست استجابةً لآراء العملاء التي تم تلقيها في حدث Conference of the People الذي عقدته الشركة في 2022، والتي كشفت أن اتصالات الاستدامة الحالية تغفل إشراك الجيل القادم.

وفي إطار ما طرأ من تطورات على هذا المشروع، ستلتقي Aishwarya وستتعاون مع الأصوات الشابة الفاعلة حاليًا في PUMA، ومنها:



الناشط الأمريكي في مجال إعادة التدوير Andrew Burgess

مدون الفيديو الألماني المهتم بالحياة المستدامة والصحية Luke Jaque-Rodney الفنان والمستشار الإبداعي الفرنسي Jade Roche

لم تعد Alice Aedy ضمن المشاركين في المبادرة، وهذا قرار نابع من التفاهم المتبادل بين الأطراف.

تنضم Aishwarya Sharma إلى مبادرة Voices of a RE:GENERATION التي أطلقتها PUMA في سبتمبر وستتناول الفرص والتحديات التي واجهتها العلامة التجارية على صعيد الاستدامة كما ستقدم توصيات للتغييرات الممكن تنفيذها، إضافةً إلى ذلك، ستتعاون مع PUMA لتحسين سبل توصيل فكرة الاستدامة إلى جمهورها في الهند.

وفي سياق تعليقها على الإعلان، صرحت Aishwarya، قائلة: "يكمن شغفي بصفتي داعمة لقضية الاستدامة في زيادة مستوى الوعي، لذا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يدرك الناس في مجتمعي وفي كل أنحاء العالم مجريات الأمور في ما يتعلق بقضية الاستدامة، وهذه الشراكة البناءة مع PUMA أتاحت لي الفرصة للتعرف عن قرب على كيفية مواجهة المؤسسات الكبيرة لمثل هذا التحدي المهم والمعقد للغاية. كما منحتني الشركة فرصة عظيمة أيضًا بإتاحة المجال أمامي ليكون لي رأي مؤثر في كيفية تعامل الشركة مع قضية الاستدامة في سابقة هي الأولى من نوعها في الصناعة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التغيير، وأنا أتوق لخوض غمار كل هذا."