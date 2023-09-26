Tuesday, 26 September 2023 11:44 GMT

شركة PUMA ترحب بداعمة الأزياء المستدامة الهندية Aishwarya Sharma ضمن مبادرة Voices Of A RE:GENERATION

9/26/2023 2:29:14 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وسعت شركة المستلزمات الرياضية PUMA النطاق الإقليمي لمبادرة Voices of a RE:GENERATION خارج أوروبا والولايات المتحدة فضمت داعمة الأزياء المستدامة الهندية Aishwarya Sharma إلى المشروع.

تنضم Aishwarya إلى قائمة PUMA من مفكري الجيل القادم في إطار مشروعها المستمر لمدة عام الهادف إلى تعزيز جهود الاستدامة عن طريق إرساء سبل التعاون مع دعاة حماية البيئة الشباب. تعيش Aishwarya في دلهي بالهند ويملؤها شغف جارف هادف إلى دفع عجلة التغيير في مجال الأزياء المستدامة، وقد سطرت اسمها بحروف من نور، فهي مؤمنة بحقوق المرأة وشغوفة بالأزياء ولها حضور مميز على وسائل التواصل الاجتماعي ولها آراء متعلقة بقضية التغير المناخي سردتها في أحداث مثل COP27.

تعمل مبادرة PUMA، التي أُطلقتها الشركة في أبريل هذا العام، على تمكين مجموعة من الأصوات الشابة بغية مساعدة العلامة التجارية في تحديد المجالات الرئيسية التي تستلزم التحسين، وذلك عن طريق منحهم فرصة للتعبير عن آرائهم جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وحتى الآن، اجتمعت الأصوات الشابة في PUMA مع الفاعلين الرئيسيين في الشركة لمناقشة مستوى تقدم العلامة التجارية والتحديات التي تواجه إستراتيجية الاستدامة FOREVER.BETTER - وأصدرت PUMA RE:GEN Reports ؛ وهي سلسلة بودكاست غرضها إشراك الأجيال الشابة في قضية الاستدامة والمجالات التي تستهدفها 10FOR25 من PUMA. هذا، وقد أنشئ البودكاست استجابةً لآراء العملاء التي تم تلقيها في حدث Conference of the People الذي عقدته الشركة في 2022، والتي كشفت أن اتصالات الاستدامة الحالية تغفل إشراك الجيل القادم.

وفي إطار ما طرأ من تطورات على هذا المشروع، ستلتقي Aishwarya وستتعاون مع الأصوات الشابة الفاعلة حاليًا في PUMA، ومنها:

  • الناشط الأمريكي في مجال إعادة التدوير Andrew Burgess

  • مدون الفيديو الألماني المهتم بالحياة المستدامة والصحية Luke Jaque-Rodney

  • الفنان والمستشار الإبداعي الفرنسي Jade Roche

لم تعد Alice Aedy ضمن المشاركين في المبادرة، وهذا قرار نابع من التفاهم المتبادل بين الأطراف.

تنضم Aishwarya Sharma إلى مبادرة Voices of a RE:GENERATION التي أطلقتها PUMA في سبتمبر وستتناول الفرص والتحديات التي واجهتها العلامة التجارية على صعيد الاستدامة كما ستقدم توصيات للتغييرات الممكن تنفيذها، إضافةً إلى ذلك، ستتعاون مع PUMA لتحسين سبل توصيل فكرة الاستدامة إلى جمهورها في الهند.

وفي سياق تعليقها على الإعلان، صرحت Aishwarya، قائلة: "يكمن شغفي بصفتي داعمة لقضية الاستدامة في زيادة مستوى الوعي، لذا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يدرك الناس في مجتمعي وفي كل أنحاء العالم مجريات الأمور في ما يتعلق بقضية الاستدامة، وهذه الشراكة البناءة مع PUMA أتاحت لي الفرصة للتعرف عن قرب على كيفية مواجهة المؤسسات الكبيرة لمثل هذا التحدي المهم والمعقد للغاية. كما منحتني الشركة فرصة عظيمة أيضًا بإتاحة المجال أمامي ليكون لي رأي مؤثر في كيفية تعامل الشركة مع قضية الاستدامة في سابقة هي الأولى من نوعها في الصناعة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التغيير، وأنا أتوق لخوض غمار كل هذا."

PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق للأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت الشركة في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم الشركة منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

اطلع على نسخة المصدر على businesswire.com:


MENAFN26092023004146001356ID1107146098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث