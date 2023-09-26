حديقة الإمارات للحيوانات تحصل على الاعتماد الذهبي من رابطة حدائق الحيوان والأسماك

MENAFN - AETOSWire) حققت حديقة الإمارات للحيوانات لقب أول حديقة حيوانات في الشرق الأوسط تنال الاعتماد الذهبي المرموق من رابطة حدائق الحيوان والأسماك (AZA)، بفضل سعيها المتواصل لتحقيق التميز والرفق بالحيوان.

ويعزز هذا الإنجاز الهام من دور دولة الإمارات ومؤسساتها سواء الحكومية أو الخاصة كأحد الوجهات الرائدة في مجال حدائق الحيوان. وتنضم حديقة الإمارات للحيوانات إلى نخبة حدائق الحيوان حول العالم والتي حازت على اعتماد رابطة حدائق الحيوان والأسماك (AZA) ، والذي يعتبر المعيار الذهبي في مجال إدارة حدائق الحيوانات. وتقام عملية الحصول على الاعتماد كل خمسة أعوام، وتتميز بالصرامة الشديدة في معاييرها حيث تتضمن تقييماً شاملاً لمختلف عوامل ومحاور إدارة حدائق الحيوان بما في ذلك العناية والرفق بالحيوان وبرامج الطب البيطري، ومبادرات الحفاظ على البيئة المحيطة، وبرامج التعليم والتدريبات وتدابير السلامة والأمان.

وعبّر الدكتور وليد شعبان، المدير والرئيس التنفيذي لحديقة الإمارات للحيوانات، عن فخره بتحقيق الحديقة لهذا الإنجاز وقال: "أنا فخور للغاية بفريق العمل والتزامه ومجهوده لإيصال الحديقة إلى هذا المستوى من التميز والرقي، خصوصاً مع تطور معايير الاعتماد باستمرار لضمان تحقيق الحديقة لأعلى مستويات الحفاظ على الحيوانات الموجودة فيها والعناية بها. كما نفخر أيضاً بالتجربة المميزة التي نقدمها لضيوفنا بدءً من الفطور مع الزرافات إلى حديقة الحيوانات الأليفة التي تضمن للضيوف تجربة تفاعلية مع الحيوانات. وتساعدنا هذه التجارب المميزة في دعم مهمتنا في احترام الطبيعة ونشر الوعي حول الحياة البرية والحفاظ عليها وذلك لتمهيد الطريق أمام الأجيال القادمة لإنقاذ الحيوانات البرية والمساحات الطبيعية من الانقراض".

ويُعتبر الاعتماد من رابطة حدائق الحيوان والأسماك (AZA) بمثابة شهادة التزام لحديقة الإمارات للحيوانات للحفاظ على أعلى معايير الرفق والعناية بالحيوانات. وتعطي هذه المعايير الأولوية للرفق بالحيوان، وبرامج الطب البيطري وجهود الحفاظ على الطبيعة والبيئة، وبروتوكولات السلامة. ويقوم فريق التفتيش بفحص المرافق بدقة شديدة، ويجمع تقارير مفصلة، لتقوم لجنة الاعتماد بعد ذلك بتقييم كافة التفاصيل.

وأضاف الدكتور وليد شعبان: "أتوجه بالتهنئة لحديقة الإمارات للحيوانات لنجاحها في تلبية متطلبات هذا المعيار الذهبي الذي يمثل تقديراً للالتزام الكبير لفريق عملنا وشركائنا في تقديم تجارب استثنائية لرواد الحديقة والمبادرات البيئية تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة والتي تعتبر البيئة وتحدياتها أحد أهم أولوياتها حيث تقوم دولة الإمارات العربية ومؤسساتها بتوفير كافة السبل للوصول إلى مصاف حدائق الحيوان العالمية وإصدار المبادرات البيئية الرائدة في المنطقة."

وتؤكد رابطة حدائق الحيوان والأسماك على التزامها بالحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية والتشغيلية والإدارية في مجال حدائق الحيوان والأسماك. ويقتصر الحصول على اعتماد رابطة حدائق الحيوان والأسماك على عدد قليل جداً من حدائق الحيوان والأسماك حول العالم. ويعكس هذا الإنجاز إلتزام وتفاني حديقة الإمارات للحيوانات بحماية الحياة البرية وتقديم البرامج التعليمية في هذا المجال والإسهام في زيادة التقدير لعالم الطبيعة.

حول حديقة الإمارات للحيوانات:

حديقة الإمارات للحيوانات هي حديقة حيوانات رائدة في أبوظبي وتضم أكثر من 1400 حيوان من الثدييات والطيور والزواحف والأسماك وتلتزم حديقة الإمارات للحيوانات بالرفق بالحيوان والحفاظ على الحياة البرية. وتتميز الحديقة بموقع رائع، وتقدم تجارب تعليمية وترفيهيه رائدة للزوار، وتشارك في مبادرات متنوعة للحفاظ على الحياة البرية وتعلم الكثير من الجوانب المتعلقة بها.

حول رابطة حدائق الحيوان والأسماك:

رابطة حدائق الحيوان والأسماك هي مؤسسة غير ربحية تكرس كافة جهودها لتحقيق التقدم في حدائق الحيوان والأسماك في مجالات الحفاظ على الحياة البرية والتعليم والعلوم. وتُمثل رابطة حدائق الحيوان والأسماك أكثر 240 مرفق في أمريكا الشمالية وشتى المناطق حول العالم، وتُكرس كل تلك الحدائق والمنشآت جهودها بشكل جماعي للحفاظ على الحياة البرية وتعليم وتثقيف مختلف شرائح الجمهور. وتلتزم المرافق والحدائق الحاصلة على اعتماد رابطة حدائق الحيوان والأسماك بأعلى معايير الرفق والعناية بالحيوان.