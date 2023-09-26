الشيخ القصادي: اليوم نحتفل بأعظم قصة نجاح

(MENAFN
- Al Watan) قال شيخ شمل قبائل الشرفاء في محافظات منطقة جازان الشيخ مساعد قاسم قصادي: ((احتفالنا بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية هو احتفال استثنائي، إذ يحتفل أبناء السعودية اليوم بتحقيقهم أعظم قصة نجاح في هذا القرن، وهذا ما أكده عراب رؤية المملكة 2030، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان)).
ورفع الشيخ مساعد باسمه، ونيابة عن مشائخ وعرفاء وأعيان وأبناء قبائل الشرفاء، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.
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