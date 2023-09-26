Tuesday, 26 September 2023 11:44 GMT

الشيخ القصادي: اليوم نحتفل بأعظم قصة نجاح

9/26/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Al Watan) قال شيخ شمل قبائل الشرفاء في محافظات منطقة جازان الشيخ مساعد قاسم قصادي: ((احتفالنا بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية هو احتفال استثنائي، إذ يحتفل أبناء السعودية اليوم بتحقيقهم أعظم قصة نجاح في هذا القرن، وهذا ما أكده عراب رؤية المملكة 2030، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان)).
ورفع الشيخ مساعد باسمه، ونيابة عن مشائخ وعرفاء وأعيان وأبناء قبائل الشرفاء، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.

MENAFN26092023000089011017ID1107146056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث