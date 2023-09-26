مواطن يفرح مرتين في اليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan) سجلت محافظة صامطة جنوب منطقة جازان، أول من أمس، أول مولود في صباح اليوم الوطني، في وقت لم تكن فرحة المواطن سلمان كرشمي عادية، حيث اختلطت فيها مشاعره بين التعبير عن الانتماء للوطن، وفرحة قدوم مولوده، والذي سماه محمدًا، تيمنًا بولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليشهد معها فرحًا متواصلًا على مدى يومين متتاليين.
انتظر المواطن محمد كرشمي نحو عقد من الزمن، لقدوم مولوده الذكر الأول للحياة، بعد 5 مواليد سابقة من الإناث، حيث لم يتمالك كرشمي نفسه، عند إعلان خبر قدوم مولوده الذكر الأول، والذي صادف معه اليوم الوطني، ليعلن على الفور تسميته ((محمد))، وسط فرحة كبيرة عاشتها أسرة المواطن.
أكد المواطن سلمان كرشمي لـ((الوطن))، أن تسمية ابنه محمد، يأتي على اسم ولي العهد، ولمصادفة ولادته لليوم الوطني، والاحتفالات الكبيرة التي تعيشها المملكة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر أن يأتي اسم مولوده على اسم عراب الرؤية، والملهم الذي أشعل حماس كل سعودي وسعودية، مؤكدًا أنه ينتظر اليوم الذي سيحكي فيه لمولوده قصة التحول الكبيرة التي قادها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبداية انطلاقة رؤية 2030.
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