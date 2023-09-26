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مواطن يفرح مرتين في اليوم الوطني

9/26/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت محافظة صامطة جنوب منطقة جازان، أول من أمس، أول مولود في صباح اليوم الوطني، في وقت لم تكن فرحة المواطن سلمان كرشمي عادية، حيث اختلطت فيها مشاعره بين التعبير عن الانتماء للوطن، وفرحة قدوم مولوده، والذي سماه محمدًا، تيمنًا بولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليشهد معها فرحًا متواصلًا على مدى يومين متتاليين.
انتظر المواطن محمد كرشمي نحو عقد من الزمن، لقدوم مولوده الذكر الأول للحياة، بعد 5 مواليد سابقة من الإناث، حيث لم يتمالك كرشمي نفسه، عند إعلان خبر قدوم مولوده الذكر الأول، والذي صادف معه اليوم الوطني، ليعلن على الفور تسميته ((محمد))، وسط فرحة كبيرة عاشتها أسرة المواطن.
أكد المواطن سلمان كرشمي لـ((الوطن))، أن تسمية ابنه محمد، يأتي على اسم ولي العهد، ولمصادفة ولادته لليوم الوطني، والاحتفالات الكبيرة التي تعيشها المملكة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر أن يأتي اسم مولوده على اسم عراب الرؤية، والملهم الذي أشعل حماس كل سعودي وسعودية، مؤكدًا أنه ينتظر اليوم الذي سيحكي فيه لمولوده قصة التحول الكبيرة التي قادها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبداية انطلاقة رؤية 2030.

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