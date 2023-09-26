إطلاق مؤتمر الناشرين الدولي 4 أكتوبر

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت جمعية النشر السعودية عن إطلاق مؤتمر الناشرين الدولي يوم الأربعاء (4 أكتوبر)، برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، من قادة صناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصنَّاع المحتوى، والمتخصصين، والذين يناقشون في جلسات حوارية مختلف جوانب صناعة الكتاب، ومستقبل النمو في صناعة إبداعية تمرُّ بمجموعة من التحديات المعاصرة. وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 المقام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.
ويناقش مؤتمر الناشرين الدولي جملةً من الموضوعات، لنقل التجارب الاحترافية للشركات الناشئة، وتعزيز فرص الناشرين المحليين في دخول مجال تداول الحقوق والنشر، وتمكين بيع وتداول الحقوق ونقل التجارب، وتصدير الثقافة السعودية للعالمية، وتطوير صناعة النشر باعتماد أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية، ضمن برنامج ثري يتضمن عدداً من الجلسات الحوارية التي تتناول المبيعات والتسويق، وكيفية الوصول للجمهور المستهدف، وجلساتٍ أخرى تتطرق لحفظ الحقوق وتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى موضوعاتٍ متنوعة في مجال ريادة الأعمال ونموها في عالم النشر والمكتبات.
ويقيم المؤتمر منصة لتداول الحقوق في المعرض، سواءً حقوق النسخ الورقية أو الإلكترونية للكتاب، لمختلف اللغات وتصنيفات الكتب، بمشاركة دُوْر نشر لناشرين سعوديين وعرب وعالميين، وستُخصَّص المنصة للّقاءات الفردية بين الحضور والمتحدثين والمهتمين، لإقامة الأعمال والتواصل بينهم وتداول الحقوق بصناعة النشر.
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