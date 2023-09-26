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إطلاق مؤتمر الناشرين الدولي 4 أكتوبر

9/26/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جمعية النشر السعودية عن إطلاق مؤتمر الناشرين الدولي يوم الأربعاء (4 أكتوبر)، برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، من قادة صناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصنَّاع المحتوى، والمتخصصين، والذين يناقشون في جلسات حوارية مختلف جوانب صناعة الكتاب، ومستقبل النمو في صناعة إبداعية تمرُّ بمجموعة من التحديات المعاصرة. وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 المقام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.
ويناقش مؤتمر الناشرين الدولي جملةً من الموضوعات، لنقل التجارب الاحترافية للشركات الناشئة، وتعزيز فرص الناشرين المحليين في دخول مجال تداول الحقوق والنشر، وتمكين بيع وتداول الحقوق ونقل التجارب، وتصدير الثقافة السعودية للعالمية، وتطوير صناعة النشر باعتماد أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية، ضمن برنامج ثري يتضمن عدداً من الجلسات الحوارية التي تتناول المبيعات والتسويق، وكيفية الوصول للجمهور المستهدف، وجلساتٍ أخرى تتطرق لحفظ الحقوق وتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى موضوعاتٍ متنوعة في مجال ريادة الأعمال ونموها في عالم النشر والمكتبات.
ويقيم المؤتمر منصة لتداول الحقوق في المعرض، سواءً حقوق النسخ الورقية أو الإلكترونية للكتاب، لمختلف اللغات وتصنيفات الكتب، بمشاركة دُوْر نشر لناشرين سعوديين وعرب وعالميين، وستُخصَّص المنصة للّقاءات الفردية بين الحضور والمتحدثين والمهتمين، لإقامة الأعمال والتواصل بينهم وتداول الحقوق بصناعة النشر.

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