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الإذاعة والتلفزيون تدشن برامج أكتوبر 2023

9/26/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لتدشين عددا من البرامج الجديدة وكذلك البرامج التي تعود في مواسم أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل 2023 مرتكزة على ثلاث محاور جوهرية، وهي "مجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح"، وتشكل تلك الركائز النواة التي من خلالها ينطلق محتوى البرامج لتشكل إضافة جديدة للشاشة السعودية وتلبي طلبات المشاهدين والمشاهدات.
شاعر الراية
ويتصدر برنامج شاعر الراية البرامج التي تعود بنسخة جديدة، في موسمه الثاني والذي يقتم تقديمه بحلة جديدة، مستعينا بنخبة من الأسماء البارزة في لجنة التحكيم، كما يكشف البرنامج عن عددا من المفاجآت في مجال الشعر لمتذوقيّه وعشاقه إلى جانب استقطاب الكثير من الشعراء المتنافسين على لقب "شاعر الراية".
مخيال
كما راعت الدورة البرامجية الجديدة جانب اللقاءات المهمة مع شخصيات بارزة في الوطن سجلت أثرا ملموسا وواضحا وتركت بصمة خالدة ويطلون من خلال برنامج مخيال الذي يقدمه الأستاذ عبدالله البندر.
آخر نفس
وذهبت الهيئة إلى جانب إنساني في برامجها الجديدة من خلال تقديمها لبرنامج "آخر نفس"، والذي له من اسمه نصيب إذ يركز على الأشخاص الذي تكبدوا مشقة فقدانهم في المناطـق البريـة أو البحريـة والجبليــة، ويتم سرد قصصهم ومعاناتهم وعرض القصة من خلال محاكاة للواقع.
جذور
كما تتضمن الحقبة الجديدة لبرامج هيئة الإذاعة والتلفزيون تقديم برنامجا يعني برصد وثائقي تاريخي يحكــي قصــة الإنســان فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ فجــر التاريــخ ( قبــل ٧٠٠٠ سـنة ) إلـى عصـر الرؤيـة ويحمل اسم "جذور"، ويتطرق البرنامج إلـى أبـرز الهجــرات والعصــور القديمــة والحديثــة، والأماكــن والشــواهد التــي تبــرز تفاصيــل حيــاة الإنســان وثقافتــه وحضارته.
بالفطرة
وكان للأطفال نصيب من البرامج الجديدة التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها المقبلة، إذ تدشن برنامج "بالفطرة" المعني بالأطفال واهتمامتهم ولكن من زوايا مختلفة ويخضعهم في اختبــار مهــارات الحيــاة ويحفزّ لديهم حــس المســؤولية والتصرف في مواقف جديدة عليهم.
إرث
كما تبرز ضمن سلسلة البرامج الجديدة برنامج إرث، الذي يستعرض أحــداث ســعودية وقعت في شــبه الجزيــرة العربيــة ويتم سردها بأســلوب اســتقصائي مــن خــلال وثائــق وســجلات أجنبيــة موجــودة بالمتاحــف والمكتبــات العالميــة وكذلــك لقــاءات مــع أجانــب مهتميــن بهــذا الشأن.
دربك خضر
ولم تغفل هيئة الإذاعة والتلفزيون جانب التطور اللافت في الجهات الحكومية والهيئات في السنوات الأخيرة والخدمات الجليّة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وترصد ذلك من خلال البرنامج الجديد "دربك خضر" كما يســلط الضــوء علــى حيــاة المواطــن قبــل وبعــد تجربتــه
لمخرجـات رؤيـة المملكة 2030 والتركيـز علـى برامـج التحـول الوطنـي، ويقدمه الإعلامي فيصل العبد الكريم.
رياضة سكوب
ولعشاق الرياضة بكافة تفاصيلها، يعود برنامج "رياضة سكوب" ليفتح ملفات ساخنة وحصرية ويستضيف نجوم كرة القدم من لاعبين ومدربين وصحافيين، ليغطي كافة الأحداث الرياضية بصورة مختلفة بعيدة عن النمطية.
وش صاير
وتتابع الهيئة أبرز ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال موسم جديد لبرنامج "وش صاير" الذي يقدمه الإعلامي عبد المحسن اللافي ويستضيف عددا من المهتمين والناشطين في وسائل التواصل والتطرق ردود الفعل وأهم ما يتم بثه عبر تلك الوسائل وتأثيرها على المجتمع، وتم تطوير البرنامج في كافة المجالات ليخرج بنسخة جديدة ومختلفة.
هذا مكانك
ويعود الإعلامي هشام الهويش ليعيش تجربة جديدة مع ضيوفه في برنامج "هذا مكانك"، ويحاورهم بأسلوب يمزج فيه بين الجدية والترفيه إلى جانب خضوعهم لاختبارات وتحديات في الأستديو، ويركز البرنامج في موسمه الجديد على استضافة أسماء لامعة في مجالات عدة.

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