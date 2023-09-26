الإذاعة والتلفزيون تدشن برامج أكتوبر 2023

(MENAFN
- Al Watan) تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لتدشين عددا من البرامج الجديدة وكذلك البرامج التي تعود في مواسم أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل 2023 مرتكزة على ثلاث محاور جوهرية، وهي "مجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح"، وتشكل تلك الركائز النواة التي من خلالها ينطلق محتوى البرامج لتشكل إضافة جديدة للشاشة السعودية وتلبي طلبات المشاهدين والمشاهدات. شاعر الراية
ويتصدر برنامج شاعر الراية البرامج التي تعود بنسخة جديدة، في موسمه الثاني والذي يقتم تقديمه بحلة جديدة، مستعينا بنخبة من الأسماء البارزة في لجنة التحكيم، كما يكشف البرنامج عن عددا من المفاجآت في مجال الشعر لمتذوقيّه وعشاقه إلى جانب استقطاب الكثير من الشعراء المتنافسين على لقب "شاعر الراية". مخيال
كما راعت الدورة البرامجية الجديدة جانب اللقاءات المهمة مع شخصيات بارزة في الوطن سجلت أثرا ملموسا وواضحا وتركت بصمة خالدة ويطلون من خلال برنامج مخيال الذي يقدمه الأستاذ عبدالله البندر. آخر نفس
وذهبت الهيئة إلى جانب إنساني في برامجها الجديدة من خلال تقديمها لبرنامج "آخر نفس"، والذي له من اسمه نصيب إذ يركز على الأشخاص الذي تكبدوا مشقة فقدانهم في المناطـق البريـة أو البحريـة والجبليــة، ويتم سرد قصصهم ومعاناتهم وعرض القصة من خلال محاكاة للواقع. جذور
كما تتضمن الحقبة الجديدة لبرامج هيئة الإذاعة والتلفزيون تقديم برنامجا يعني برصد وثائقي تاريخي يحكــي قصــة الإنســان فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ فجــر التاريــخ ( قبــل ٧٠٠٠ سـنة ) إلـى عصـر الرؤيـة ويحمل اسم "جذور"، ويتطرق البرنامج إلـى أبـرز الهجــرات والعصــور القديمــة والحديثــة، والأماكــن والشــواهد التــي تبــرز تفاصيــل حيــاة الإنســان وثقافتــه وحضارته. بالفطرة
وكان للأطفال نصيب من البرامج الجديدة التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها المقبلة، إذ تدشن برنامج "بالفطرة" المعني بالأطفال واهتمامتهم ولكن من زوايا مختلفة ويخضعهم في اختبــار مهــارات الحيــاة ويحفزّ لديهم حــس المســؤولية والتصرف في مواقف جديدة عليهم. إرث
كما تبرز ضمن سلسلة البرامج الجديدة برنامج إرث، الذي يستعرض أحــداث ســعودية وقعت في شــبه الجزيــرة العربيــة ويتم سردها بأســلوب اســتقصائي مــن خــلال وثائــق وســجلات أجنبيــة موجــودة بالمتاحــف والمكتبــات العالميــة وكذلــك لقــاءات مــع أجانــب مهتميــن بهــذا الشأن. دربك خضر
ولم تغفل هيئة الإذاعة والتلفزيون جانب التطور اللافت في الجهات الحكومية والهيئات في السنوات الأخيرة والخدمات الجليّة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وترصد ذلك من خلال البرنامج الجديد "دربك خضر" كما يســلط الضــوء علــى حيــاة المواطــن قبــل وبعــد تجربتــه
لمخرجـات رؤيـة المملكة 2030 والتركيـز علـى برامـج التحـول الوطنـي، ويقدمه الإعلامي فيصل العبد الكريم. رياضة سكوب
ولعشاق الرياضة بكافة تفاصيلها، يعود برنامج "رياضة سكوب" ليفتح ملفات ساخنة وحصرية ويستضيف نجوم كرة القدم من لاعبين ومدربين وصحافيين، ليغطي كافة الأحداث الرياضية بصورة مختلفة بعيدة عن النمطية. وش صاير
وتتابع الهيئة أبرز ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال موسم جديد لبرنامج "وش صاير" الذي يقدمه الإعلامي عبد المحسن اللافي ويستضيف عددا من المهتمين والناشطين في وسائل التواصل والتطرق ردود الفعل وأهم ما يتم بثه عبر تلك الوسائل وتأثيرها على المجتمع، وتم تطوير البرنامج في كافة المجالات ليخرج بنسخة جديدة ومختلفة. هذا مكانك
ويعود الإعلامي هشام الهويش ليعيش تجربة جديدة مع ضيوفه في برنامج "هذا مكانك"، ويحاورهم بأسلوب يمزج فيه بين الجدية والترفيه إلى جانب خضوعهم لاختبارات وتحديات في الأستديو، ويركز البرنامج في موسمه الجديد على استضافة أسماء لامعة في مجالات عدة.
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