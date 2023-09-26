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عيد اليحيى يستعرض تاريخ الجزيرة العربية وكيفية صناعة الحضارة من قلب الصحراء

9/26/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Al Watan) سلّط الدكتور عيد اليحيى، مقدم البرنامج الوثائقي التاريخي ((على خطى العرب)) الضوء على تاريخ شبه الجزيرة العربية، ومقومات صناعة الحضارات في تلك المنطقة، وذلك خلال إحدى جلسات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي، المُقام تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة من 26-27 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا - دبي.
وأوضح اليحيى خلال جلسة بعنوان ((كيف تثمر الصحراء حضارة)) أن الجزيرة العربية لها تاريخ كبير وممتد عبر أزمنة قديمة، وهو ما أثبتته الاكتشافات ووجود أقدم المدافن في المملكة العربية السعودية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 ألف سنة.
ولفت إلى أن اكتشاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لموقع ((ساروق الحديد الأثري))، يُعد دليلاً على حضارة عريقة للعرب في هذه المنطقة من العالم، حيث كان الموقع يستخدم كأحد المراكز الرئيسية لصهر النحاس، وتصنيع الأدوات، والأواني المتنوعة في المنطقة منذ بداية العصر الحديدي الثاني، وأشار المتحدث إلى الوحدة السياسية والاقتصادية في المسمى الحضاري لأقدم ممالك الخليج العربي هي ((مملكة دلمون))، والتي تضم اليوم الساحل العربي للخليج العربي من جنوب العراق ودولة الكويت وحتى دولة قطر جنوباً، ومملكة ((ماجان)) والتي تضم سواحل الخليج العربي بدولة الإمارات، وسلطنة عمان، بما فيها ساحل خليج عمان.
وقال اليحيى إن هذه المنطقة كانت مهداً لحركة التجارة القديمة بين الجزيرة العربية والهند، والتي شملت تبادل بضائع الحرير واللبان والذهب واللؤلؤ، وغيرها من البضائع، كما شهدت تجارة داخلية عبر الطرق البرية داخل مملكة ((ماجان)) التي شملت الإمارات وعمان، ثم إلى الموانئ الساحلية في هذين البلدين ثم بلاد الرافدين مروراً بدلمون، وأهم هذه البضائع كانت نحاس ماجان والذهب.
وأشار إلى علاقة الصحراء بالساحل التي أنتجت حياة، حيث تشير المصادر المادية والكتابية إلى أن سفن ماجان ودلمون كانت تنقل ((الديورايت)) وهو نوع من الصخور البركانية، إلى بلاد الرافدين وذلك لصنع التماثيل والمسلات والأوزان والأختام.
رفاهية وثراء
وقال مقدم البرنامج الوثائقي التاريخي ((على خطى العرب))، إن منطقة الخليج والجزيرة العربية، عُرف عنها التصحر وقلة الموارد لكن ذلك لم يكن دقيقاً، لأن بعض الأبحاث أكدت وجود بضائع تدخل في صناعتها بعض المنتجات النباتية القريبة من مواد تدخل في صناعة المرطبات المثلجة في شكلها الحالي، لتصديرها كبضائع مميزة وفريدة كطلب خاص، وعرفت تلك المنتجات باسم ((إيدي)) باللغة السومرية، ((وميرسو)) باللغة ((الأكيدية))، وتم اكتشاف أوانٍ خاصة لصناعة وإعداد مثل هذه المرطبات من الخشب أو الفخار أو المعادن أساسها الثلج، مشيراً إلى وجود نماذج لها في المتحف العراقي يعود تاريخها إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد.
وفي نهاية الجلسة لفت د. اليحيى إلى ضرورة تكثيف الأبحاث والبعثات الأثرية للكشف عن تاريخ منطقة الخليج وشبة الجزيرة العربية، حيث عانى هذا الجزء من العالم من انقطاع التدوين لعقود طويلة، وهو ما يستدعي تعاون الحكومات لتعريف الأجيال الحالية بتاريخ هذه المنطقة التي شكلت على مدار القرون الماضية مركز إشعاع حضاري كبير.

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