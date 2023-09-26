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مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2023 يسلط الضوء على الاستدامة والتحول الرقمي

9/26/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد مملكة البحرين لاستضافة معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين 2023 للمرة الثانية على التوالي، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض في الفترة من 14-16 نوفمبر 2023. وتحظى الاستضافة بدعم من مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القطاع بما يتماشى مع الخطط الطموحة الرامية إلى تنويع الاقتصاد نحو القطاعات غير النفطية وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأعلن المعرض والمؤتمر المرتقب المتخصص في القطاع العقاري في المملكة عن الشعار الرئيسي لدورة هذا العام وهو "الاستدامة والتحول الرقمي في قطاع العقارات".
يقام المعرض في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة تطورًا ملموسًا وتقدمًا تكنولوجيًا متسارعًا، حيث سيحظى الزوار بفرصة للتعرف على السوق العقاري في المنطقة، مع الاطلاع على المشاريع المبتكرة التي تشمل أحدث التكنولوجيا المتوافقة مع معايير الاستدامة في المستقبل.
ويلقى المؤتمر دعمًا من العديد من الجهات الحكومية، ويشمل على أكثر من 20 ساعة من المحتوى المقدم من 30 متحدثًا، يتناولون مجموعة من المواضيع التي تتركز حول الاستدامة والتحول الرقمي، وسيضم قائمة المتحدثين العديد من الشخصيات البارزة في القطاع العقاري، بما في ذلك التنفيذيين، والمسؤولين الحكوميين، والمعماريين، والاستشاريين، وغيرهم. وسوف تتاح للزوار فرصة التعرف على رؤى مستنيرة للمواضيع الرئيسية التي تتزايد أهميتها في تشكيل أسواق المستقبل.
وبالإضافة إلى المؤتمر، سيصطحب معرض سيتي سكيب زواره في رحلة مثمرة إلى قلب السوق العقاري في المنطقة، حيث يمثل هذا المعرض ملتقى للمستثمرين والمتخصصين في الصناعة والمهتمين بقطاع العقارات، كما يوفر منصة متميزة تتيح التواصل مع المطورين والمعماريين والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع. ويستعرض الحدث في هذا العام أكبر المشاريع العقارية في المنطقة وأكثرها ابتكارًا تحت سقف واحد.
كما يسعى سيتي سكيب إلى تعزيز مكانته كمعرض رائد يضم أحدث المشاريع السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى توفير فرصًا استثمارية واعدة للباحثين عن الاستثمار في القطاع العقاري مع خيارات متنوعة تبدأ من المشاريع الضخمة إلى الوحدات الفردية.
يذكر أن معرض العام الماضي حقق نجاحًا ملموسًا، حيث استقبل 10,000 مشروعًا مع بيع 689 عقارًا خلال أربعة أيام بقيمة إجمالية بلغت 101 مليون دينار بحريني. كما تم خلال المعرض طرح 7 مشاريع عقارية جديدة في المملكة.
ويمثل سيتي سكيب البحرين 2023 خطوة هامة تؤكد التزام البحرين بتسريع خطى النمو والتطور في القطاع العقاري على المستوى المحلي والإقليمي.
لتسجيل زوار معرض سيتي سكيب البحرين اضغط هنا .

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