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غدا.. انطلاق معرض خطوة للتوظيف في الرياض

9/26/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق غدا معرض ومؤتمر خطوة للتوظيف في نسخته التاسعة لعام 2023، حيث يتطلع منظمو المعرض لمواصلة النجاحات التي حققها المعرض في النسخ الماضية، حيث يقام خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2023 في فندق الهيلتون بالرياض.
ويعد المعرض ملتقى مهني يجمع أصحاب العمل والباحثين عن العمل والمهنيين تحت سقف مهني واحد، يتيح لهم إيجاد فرص مختلفة، بإبراز مهاراتهم، والترشح للمقابلات الشخصية الفورية، عبر رحلة رقمية مواكبة للتطور التكنولوجي والمهني، بالإضافة إلى تلقيهم لاستشارات وجلسات إرشاد مهني بعدد ساعات 300 ساعة من قبل مستشاريين مهنيين سعوديين، مع إمكانية حضور ورش عمل ضمن أكثر من 119 ورشة مهنية متاحة هذا العام يقدمها خبراء ومدربين مهنيين.
ويصاحب المعرض مؤتمر علمي مخصص لقيادات الموارد البشرية، تحت شعار "حرب المواهب" سيتواجد فيه أكثر من 250 قياديا وقيادية من السعوديين في مجال رأس المال البشري، تقوم من خلاله أكثر من 12 منظمة راعية لمعرض التوظيف بمشاركة تجاربها وقصص نجاحها باستعراض الطرق الذكية والمبتكرة الحديثة المساهمة بالاحتفاظ بالمواهب لدى المنظمات وتنويع القيمة التنافسية لهم.
ويدار المعرض والمؤتمر من قبل قادة ورواد أعمال سعوديون، إضافة إلى شخصيات عالمية بارزة من جميع أنحاء العالم، وصمم المعرض والمؤتمر لإيصال رسالة وإلهام جميع المهتمين بالدخول لسوق العمل وتحفيزهم ليصبحوا قادة ناجحين ومؤثرين في مجتمعهم.
يذكر أنه تم إقامة أكثر من 500 ورشة عمل خلال أيام المعرض في السنوات الماضية، ضمت مختلف المواضيع المهنية التي يحتاجها الفرد في بداية مسيرته المهنية.

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