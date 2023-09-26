غدا.. انطلاق معرض خطوة للتوظيف في الرياض

(MENAFN
- Al Watan) ينطلق غدا معرض ومؤتمر خطوة للتوظيف في نسخته التاسعة لعام 2023، حيث يتطلع منظمو المعرض لمواصلة النجاحات التي حققها المعرض في النسخ الماضية، حيث يقام خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2023 في فندق الهيلتون بالرياض.
ويعد المعرض ملتقى مهني يجمع أصحاب العمل والباحثين عن العمل والمهنيين تحت سقف مهني واحد، يتيح لهم إيجاد فرص مختلفة، بإبراز مهاراتهم، والترشح للمقابلات الشخصية الفورية، عبر رحلة رقمية مواكبة للتطور التكنولوجي والمهني، بالإضافة إلى تلقيهم لاستشارات وجلسات إرشاد مهني بعدد ساعات 300 ساعة من قبل مستشاريين مهنيين سعوديين، مع إمكانية حضور ورش عمل ضمن أكثر من 119 ورشة مهنية متاحة هذا العام يقدمها خبراء ومدربين مهنيين.
ويصاحب المعرض مؤتمر علمي مخصص لقيادات الموارد البشرية، تحت شعار "حرب المواهب" سيتواجد فيه أكثر من 250 قياديا وقيادية من السعوديين في مجال رأس المال البشري، تقوم من خلاله أكثر من 12 منظمة راعية لمعرض التوظيف بمشاركة تجاربها وقصص نجاحها باستعراض الطرق الذكية والمبتكرة الحديثة المساهمة بالاحتفاظ بالمواهب لدى المنظمات وتنويع القيمة التنافسية لهم.
ويدار المعرض والمؤتمر من قبل قادة ورواد أعمال سعوديون، إضافة إلى شخصيات عالمية بارزة من جميع أنحاء العالم، وصمم المعرض والمؤتمر لإيصال رسالة وإلهام جميع المهتمين بالدخول لسوق العمل وتحفيزهم ليصبحوا قادة ناجحين ومؤثرين في مجتمعهم.
يذكر أنه تم إقامة أكثر من 500 ورشة عمل خلال أيام المعرض في السنوات الماضية، ضمت مختلف المواضيع المهنية التي يحتاجها الفرد في بداية مسيرته المهنية.
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