Tuesday, 26 September 2023 11:43 GMT

هيئة الزكاة توضح كيفية الاعتراض على الإقرار التقديري

9/26/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طريقة تقديم الاعتراض على الوعاء الزكوي التقديري.
وأكدت الهيئة، عبر منصة "إكس"، أنه يمكن تقديم اعتراض على الاقرار الزكوي التقديري، من خلال الدخول على حساب العميل.
وأضافت أن العميل بعد ذلك يمكنه اختيار أيقونة الاقرارات، ثم اختيار سنة الاقرار، وستظهر في اسفل الشاشة ايقونة تعديل.

MENAFN26092023000089011017ID1107146048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث