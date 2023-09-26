هيئة الزكاة توضح كيفية الاعتراض على الإقرار التقديري

(MENAFN
- Al Watan) أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طريقة تقديم الاعتراض على الوعاء الزكوي التقديري.
وأكدت الهيئة، عبر منصة "إكس"، أنه يمكن تقديم اعتراض على الاقرار الزكوي التقديري، من خلال الدخول على حساب العميل.
وأضافت أن العميل بعد ذلك يمكنه اختيار أيقونة الاقرارات، ثم اختيار سنة الاقرار، وستظهر في اسفل الشاشة ايقونة تعديل.
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