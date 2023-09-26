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إطلاق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي

9/26/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023 في نسختها الثالثة، وذلك تشجيعاً للعمل التطوعي، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 ، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع. وأوضح معاليه أن إطلاق الدورة الثالثة للجائزة يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها في الدورتين السابقتين، وتعزيزاً لمفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس. وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى تحفيز ممارسات العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى الأفراد والجهات، وإبراز وتكريم الممارسات التطوعية المتميزة والقائمين عليها، والإسهام في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالمملكة، إضافة إلى تعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.
وتستهدف الجائزة ست فئات، هي: القطاعات الحكومية، وغير الربحية ، والخاصة، والتعليمية (الجامعات والكليات وإدارات التعليم)، والفِرق التطوعية، إضافة إلى الأفراد. ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ الجهات والأفراد الراغبين بالمشاركة في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى زيارة المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك لمعرفة ضوابط المشاركة، إضافة إلى معايير التحكيم ومراحل الجائزة من خلال الرابط .

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