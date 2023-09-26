الصالات يركز على اللياقة

(MENAFN
- Al Watan) كثف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندريو بلازا، التدريبات اللياقية للاعبيه خلال المعسكر الأخير الإعدادي للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي ستقام في الدمام خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ11 من أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2024.
يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات أوقعت أخضر الصالات في المجموعة B بجانب منتخبات إندونيسيا وأفغانستان وماكاو.
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