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الصالات يركز على اللياقة

9/26/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندريو بلازا، التدريبات اللياقية للاعبيه خلال المعسكر الأخير الإعدادي للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي ستقام في الدمام خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ11 من أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2024.
يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات أوقعت أخضر الصالات في المجموعة B بجانب منتخبات إندونيسيا وأفغانستان وماكاو.

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