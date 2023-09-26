الطائي 4 محطات ريجيكامب السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الطائي مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب ((48 عاما)) حتى نهاية الموسم خلفا للمدرب الكرواتي المقال كريشمير ريزيتش.
وبدأ المدرب عمله الفني مع فريق ستيوا بوخارست الروماني ثم مدربا لناديي الهلال والأهلي السعوديين وناديي الوحدة والوصل الإماراتيين. وسيقود المدرب الجديد المباراة الأولى له مع الطائي أمام النصر الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن للمحترفين.
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