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الطائي 4 محطات ريجيكامب السعودية

9/26/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الطائي مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب ((48 عاما)) حتى نهاية الموسم خلفا للمدرب الكرواتي المقال كريشمير ريزيتش.
وبدأ المدرب عمله الفني مع فريق ستيوا بوخارست الروماني ثم مدربا لناديي الهلال والأهلي السعوديين وناديي الوحدة والوصل الإماراتيين. وسيقود المدرب الجديد المباراة الأولى له مع الطائي أمام النصر الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن للمحترفين.

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