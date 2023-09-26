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انعقاد أعمال اللجنتين السياسية والتنفيذية السعودية - القطرية

9/26/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، و رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، اجتماعي اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري في العاصمة القطرية الدوحة.
‏وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطوير العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق هذا التعاون من خلال عددٍ من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاقٍ أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.
واستعرضت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع أعمال المجلس ولجانه الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية، ومشروعات المبادرات ومذكرات التفاهم ورفعها للاعتماد في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري.
‏وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق الفرعية وفرق عملها، وشددا على أهمية استمراره بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

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