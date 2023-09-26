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الصين تعتمد السعودية وجهة رئيسية لسياحها

9/26/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الصين والسعودية، اليوم، عن توقيع اتفاقية تصبح من خلالها المملكة وجهة سياحة رئيسية للسائح الصيني، وتسمح بموجبها للمواطنين الصينيين بالسفر إلى المملكة من خلال المجموعات السياحية.
ووقع الاتفاقية نيابةً عن وزارة السياحة، سفير المملكة لدى الصين عبدالرحمن الحربي، وبالنيابة عن الصين نائب وزير الثقافة والسياحة دو جانج.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن هذه الاتفاقية تُعد تتويجاً لرؤية البلدين الصديقين وجهودهما خلال الفترة الماضية، التي تلخص قوة العلاقة الثنائية وحجم الجهود المشتركة في مجالات السياحة والسفر والتبادل التجاري والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، والجهود التي تقوم بها المملكة على جميع الأصعدة لرفع الجاھزية لاستقبال السياح من الصين.
وجرى إدراج الصين كواحدة من أصل 57 دولة مؤھلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة عند الوصول، بالإضافة إلى إتاحة إصدار تأشيرة المرور التي تتيح إقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، كما أضافت منصة "روح السعودية" اللغة الصينية إلى قائمة اللغات المعتمدة، ووفرت حلول الدفع الإلكترونية التي تناسب السائح الصيني.

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