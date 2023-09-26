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محللون يستعرضون آفاق مشهد النظام العالمي

9/26/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي استعرض خبراء أكاديميون ومحللون سياسيون آفاق مشهد النظام العالمي الراهن، وفرص بزوغ نظام عالمي جديد، في ضوء التحولات الجيوسياسية الحالية، التي قد يعتبرها البعض بداية لعودة العالم إلى نظام القطبية الثنائية أو عالم متعدد الأقطاب.
وفيما توقع مشاركون في جلسة((هل نحن مقبلون على نظام عالمي جديد؟)) استمرارية النظام العالمي الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة وأوروبا لسنوات مقبلة في ظل استمرار نفوذها السياسي والاقتصادي الواسع، واستحواذهما على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أشار آخرون إلى بداية تشكل ملامح خريطة جديدة لنظام عالمي يلتقي فيه الشمال بالجنوب، ويتزايد فيه دور التكتلات الاقتصادية.
واتفق المشاركون في الجلسة التي أدارتها الإعلامية نوفر رمول، من ((دبي للإعلام))، وجمعت كل من د. محمد الرميحي، أستاذ الاجتماع السياسي جامعة الكويت، وعبدالعزيز الخميس، كاتب وباحث في شئون السياسة العربية، و أحمد المسلماني، كاتب ورئيس مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية، وإياد أبو شقرا، كاتب في صحيفة الشرق الأوسط، على أهمية الدور المؤثر الذي تلعبه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في المشهد الاقتصاد العالمي الراهن، في ظل قيادة تغلّب المصالح الوطنية على أي أجندات أخرى من خلال الانفتاح على جميع القوى، والانضمام إلى التكتلات التي تحقق مصالحها الاقتصادية والتنموية.
وفي مستهل حديثه استبعد الدكتور محمد الرميحي بزوغ نظام عالمي جديد يكون بديلاً عن النظام العالمي الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة وأوروبا.
مشيرًا إلى أن هذا النظام مازال هو الأكثر قوة والأكثر نفوذًا وتأثيرًا في المشهد العالمي، وذلك لعدة أسباب أوجزها في قوة الاقتصاد الأمريكي، الذي يشكل وحده ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ أكثر من 35 عامًا، فضلا عن امتلاك الولايات المتحدة لأكبر 5 شركات في العالم في مجال البحث والتطوير، والدور الكبير الذي لعبته الشركات الأمريكية خلال جائحة كوفيد-19 بإنتاج أكثر اللقاحات فعالية.
وأضاف الرميحي أن من بين أهم العوامل التي تؤكد استمرارية النظام العالمي الراهن، من وجهة نظره ما تتمتع به كل من الولايات المتحدة والغرب من حريات غير متاحة لدى القوى الأخرى المنافسة، لافتًا إلى أن الهجرة التي يشهدها العالم لا زالت تتجه نحو الغرب.
واتفق عبدالعزيز الخميس مع ما ذهب إليه الدكتور الرميحي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال هي القطب الأوحد في النظام العالمي الراهن وستظل لسنوات مقبلة، وذلك على الرغم من الحديث عن بزوغ الصين كقوة اقتصادية عالمية.
وتطرق عبدالعزيز الخميس إلى الحديث عن التحولات الإقليمية، واتجاه الدول الرئيسية في الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، للتعاون مع القوى الجديدة مثل الصين، في السنوات الأخيرة، والذي قد يراه البعض تحولاً في سياسات هذه الدول.
مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يشير إطلاقًا إلى استبدال نظام بنظام آخر، وإنما يأتي في سياق النضج السياسي والاقتصادي الذي بلغته المنطقة، وقدرتها على اتخاذ قراراتها بناء على مصالحها وأهدافها الخاصة، من خلال الانفتاح على جميع القوى، في إطار من المصالح المشتركة والانفتاح، لكن لاتزال الهيمنة للولايات المتحدة في المقام الأول، القطب العالمي الأكبر والأهم.
بدوره أشار أحمد المسلماني إلى أن العالم يتجه نحو نظام عالمي جديد يجمع بين الشمال والجنوب، بعد التقاء الشرق والغرب في النظام الراهن، أو ما أطلق عليه ثنائية الشمال والجنوب، موضحًا أن حتمية التاريخ تشير إلى التقلب الدائم في موازين القوى، فمنذ نحو 200 عام وخلال الفترة من 1820 وحتى 1920 عاش العالم القرن البريطاني، ومنذ العام 1920، وحتى 2020 عاش العالم القرن الأمريكي، في حين مازالت الصورة غير واضحة بشأن القرن القادم من 2020 وحتى 2120، فهل سنستمر في القرن الأمريكي، أم نحن بصدد نظام عالمي جديد تتقاسمه الولايات المتحدة ومعها أوروبا أو الصين ومعها روسيا، لكن تبقى فرص الصدام في هذا القرن أقوى بكثير من فرص السلام.
من جهته لفت الكاتب إياد أبو شقرا، إلى أنه على الرغم من أنه لا جدال في أن الولايات المتحدة مازلت هي القوة العظمى في العالم سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وعلميًا، وهي من تتصدر مشهد النظام العالمي الراهن، إلا أنه من المهم مراقبة كافة المؤشرات حول بدايات الوهن في المنظومة العالمية وعلى رأسها الويات المتحدة، فالقوى والحضارات لا تنهار فجأة، بل يدب فيها الوهن تدريجيًا، فالولايات المتحدة في رأيه اليوم تبدو غير قادرة على مواجهة الصعود الصيني القوي في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

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