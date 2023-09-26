الكواكب سوبر الوطن
التاريخ
9/26/2023 2:26:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج فريق الكواكب بطلا لبطولة السوبر لليوم الوطني في أبوعريش، بعد تغلبه على صقور المجصص 1/صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب اليرموك، وسط حضور جماهيري غفير.
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