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الكواكب سوبر الوطن

9/26/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Al Watan) توج فريق الكواكب بطلا لبطولة السوبر لليوم الوطني في أبوعريش، بعد تغلبه على صقور المجصص 1/صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب اليرموك، وسط حضور جماهيري غفير.

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