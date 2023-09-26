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فيصل بن فهد يهنئ الشمري

9/26/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل نائب أمير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، لاعب نادي ذوي الإعاقة بحائل ذعار الشمري، الذي حصل مؤخراً على الميدالية الفضية في لعبة البوتشيا "تصنيف BC2 فردي" في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في الأردن.
وهنأ الأمير فيصل بن فهد الشمري، متمنياً له وزملائه التفوق في المنافسات المقبلة.

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