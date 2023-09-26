فيصل بن فهد يهنئ الشمري

فيصل بن فهد يهنئ الشمري
التاريخ
9/26/2023 2:26:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل نائب أمير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، لاعب نادي ذوي الإعاقة بحائل ذعار الشمري، الذي حصل مؤخراً على الميدالية الفضية في لعبة البوتشيا "تصنيف BC2 فردي" في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في الأردن.
وهنأ الأمير فيصل بن فهد الشمري، متمنياً له وزملائه التفوق في المنافسات المقبلة.
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