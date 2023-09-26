فرنسي يدعم سلة الخليج
التاريخ
9/26/2023 2:26:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الخليج مع اللاعب الفرنسي نوبل بونجو، لدعم الفريق الأول لكرة السلة في النادي. ووصل اللاعب إلى الدمام، استعدادا لدخول تدريبات فريقه، وكان في استقباله إداري الفريق ومدربه.
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