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فرنسي يدعم سلة الخليج

9/26/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الخليج مع اللاعب الفرنسي نوبل بونجو، لدعم الفريق الأول لكرة السلة في النادي. ووصل اللاعب إلى الدمام، استعدادا لدخول تدريبات فريقه، وكان في استقباله إداري الفريق ومدربه.

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