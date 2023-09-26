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فرع هيئة الصحفيين بعسير يحتفل باليوم الوطني 93 في متحف الأجيال التراثي

9/26/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير ندوة مفتوحة عن اليوم الوطني 93 بالتعاون مع متحف الأجيال التراثي ببني مالك عسير وذلك بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين والمدعوين من الجنسين وبحضور صاحب المتحف عبدالله آل ملاح ومن أسرته والمحيطين بالمتحف، وقد اطلع الجميع على أقسام المتحف الذي يمتد عمره إلى أكثر من 25 عاما ويضم الأف القطاع بعدها تعدى 400 عام وأعطى أفضل تقييما على مستوى متاحف منطقة عسير ثم اتجه الجميع إلى المجلس التراثي للمتحف وبدأت الندوة بكلمة من صاحب متحف التراث عبد الله مشبب آل ملاح الذي رحب بوفد هيئة الصحفيين.
وقال: لعل من محاسن الصدف أن تكون هذه الزيارة في احتفالات اليوم الوطني 93 الذي يعتبر من أسعد الأيام لنا كشعب سعودي فهو يوم توحيد الشتات ووحدة الوطن ونحن نرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وكافة الشعب السعودي وآدم هذا الأمن والاستقرار وقد حرصت أن محتويات المتحف تتحدث عن قرون من بدايات الدولة السعودية الأولى حتى هذا العهد الزاهر. بعدها تحدث مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير مرعي عسيري فرفع التهاني باسم كل الإعلاميين بمنطقة عسير إلي مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد قائد الرؤية ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية وإلى أمير منطقة عسير وشكر صاحب المتحف ومن معه على الاستضافة وحسن الاستقبال.
وأضاف: لعل من محاسن الصدف أننا في هذا المتحف رأينا صورا معبرة عن مفاصل هذه الدولة السعودية المباركة التي كانت دويلات متناثرة إلي دولة وحده وحدها بتوفيق الله ثم بعزيمة الملك عبد العزيز ورجاله إلي دولة المملكة العربية السعودية لتنعم بالأمن والأمان ويقضى على الفوضى والشتات وتتطور التنمية في المملكة بما أعطاها الله من خيراته وعلى أيدي الملوك البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله عليهم رحمة الله ومن كان معهم حتى عهد الملك سلمان عهد الحزم والجد وكذا ولي عهده خريج مدرسة سلمان الإدارية والسياسية فكان هبته لشعب المملكة العربية السعودية ليرسم رؤية الوطن ويرفع من شأنه وها هو يواصل جهوده المباركة مع أمراء ووزراء هذه البلاد لدفع التنمية وكذلك في خدمة الحرمين الشريفين وشكر الأمير تركي بن طلال على جهوده الكبيرة في خدمة منطقة عسير. ثم تواصل الحديث من الحضور حيث تحدث ضيف الشرف سعد عبد الله أبو شابل فتحدث عن الملك سلمان -حفظه الله- وكيف كان دوره وهو في أمارة الرياض وكيف كان الكثير من الشعب السعودي يلجا له بعد الله لثقتهم في حكمته وعدالته ومعرفته بشعب وقبائل المملكة ثم تحدث عن نعمة الأمن والاستقرار في المملكة مقارنة بما يحدث من مشاكل في عالمنا الحالي. ثم تحدث العميد متقاعد إبراهيم سعيد ال يحي عن مدرسة الملك سلمان بالتأثير على ابنائة وكيف قدم لنا هولاءالأبناء الأبرار بنجاحهم فيما أوكل لهم من مسؤوليات جسام ومنهم قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -وفقه الله- وحقق له النجاح الذي يرسمه لهذه الرؤية.
كما تحدث المشرف التربوي محمد عائض ال ملاح عن تطور التعليم في المملكة العربية السعودية والنقله الحديثه في التعليم ومنشأته وكذا التعليم عن بعد واهتمام قادة هذه البلاد بخطط التعليم للجنسين كما اثنى الدكتور سعيد عبيد على المتحف وتنظيمة وقال بالفعل يستحق في تقيمه افضل المتاحف في عسير حيث راينا فيه كل صورة من مراحل الوطن من بدايات الدولة السعودية الأولى حتى عهدنا الحاضر.
بعدها شارك الشاعر علي بن نشعه بقصيدة وطنيه بهذه المناسبة الوطنية ثم شارك الجميع في عدة الوان شعبية بعدها كرم فرع هيئةالصحفيين بعسير صاحب المتحف عبد الله ال ملاح بشهادة شكر ثم سجل مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير كلمة بأسم الجميع في سجل الزيارت.

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