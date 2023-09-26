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الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير جدة

9/26/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.
اليوم الوطني الـ 93
وفي مستهل الجلسة، أعرب ولي العهد، عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني الثالث والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم المزيد من التقدم والازدهار.
جمعية الأمم المتحدة
إثر ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.
تنشيط عملية السلام
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس عبر عن التطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
وبين وزير الإعلام، أن المجلس عدّ فوز المملكة برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، وعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ترجمةً لما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز العمل الجماعي والارتقاء به إلى آفاق جديدة.
ورحب مجلس الوزراء، بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) محمية "عروق بني معارض" على لائحتها للتراث العالمي التي تضم ستة مواقع سعودية أخرى تعكس ما تتميز به المملكة من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.
- التباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية في مجال الدفاع.
- الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.
- التباحث مع تايلند في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
- التباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة.
- اتفاقية بين المملكة والكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
- التباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الاقتصادي.
- التباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية.
- التباحث مع الجانب القطري في شأن مشروعات مذكرات تفاهمللتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والمنافسة، والحفاظ على طيور الحبارى، وتحلية مياه البحر، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك.
- التباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات.
- الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.
- اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعام مالي سابق.
الترقيات
الموافقة على ترقية تركي بن عبداللّه بن ناصر العييد إلى وظيفة ( مستشار تقنية هندسة حاسب آلي ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

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