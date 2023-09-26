السوق المالية ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد البرازيلي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

برازيليا – للأسبوع الخامس على التوالي رفعت السوق المالية تقديراتها لنمو الاقتصاد البرازيلي في هذا العام من 2.89 بالمئة إلى 2.92 بالمئة، ووردت هذه التقديرات في نشرة“فوكوس” (Focus ) التي صدرت يوم الإثنين (25)، وهي نشرة تُصدِر استطلاعًا أسبوعيًا يجريه البنك المركزي البرازيلي (BC) استنادًا إلى آراء البنوك.

وفي العام المقبل من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي (PIB) بمعدل 1.5 بالمئة، أما بالنسبة لعامَي 2025 و2026 فتقدّر السوق المالية ارتفاعًا في الناتج المحلي بمعدل 1.9 بالمئة و 2 بالمئة على التوالي.

ووفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) فاق الاقتصاد البرازيلي تقديرات النمو بعد أن شهد نموًا بمعدل 0.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع الأول منه، كما شهد نموًا بمعدل 3.4 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. كذلك نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.2 بالمئة على مدى 12 شهرًا وبلغت الزيادة التراكمية 3.7 بالمئة في النصف الأول من العام.

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار، فتتوقع السوق المالية أن تصل قيمة الدولار الأميركي الواحد إلى 4.95 ريال برازيلي بحلول نهاية العام الحالي، وأن تبقى قيمته على عتبة الـ 5 ريال برازيلي بحلول نهاية عام 2024.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

@AFP