السوق المالية ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد البرازيلي

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil
برازيليا – للأسبوع الخامس على التوالي رفعت السوق المالية تقديراتها لنمو الاقتصاد البرازيلي في هذا العام من 2.89 بالمئة إلى 2.92 بالمئة، ووردت هذه التقديرات في نشرة“فوكوس” (Focus ) التي صدرت يوم الإثنين (25)، وهي نشرة تُصدِر استطلاعًا أسبوعيًا يجريه البنك المركزي البرازيلي (BC) استنادًا إلى آراء البنوك.
وفي العام المقبل من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي (PIB) بمعدل 1.5 بالمئة، أما بالنسبة لعامَي 2025 و2026 فتقدّر السوق المالية ارتفاعًا في الناتج المحلي بمعدل 1.9 بالمئة و 2 بالمئة على التوالي.
ووفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) فاق الاقتصاد البرازيلي تقديرات النمو بعد أن شهد نموًا بمعدل 0.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع الأول منه، كما شهد نموًا بمعدل 3.4 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. كذلك نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.2 بالمئة على مدى 12 شهرًا وبلغت الزيادة التراكمية 3.7 بالمئة في النصف الأول من العام.
أما بالنسبة لسعر صرف الدولار، فتتوقع السوق المالية أن تصل قيمة الدولار الأميركي الواحد إلى 4.95 ريال برازيلي بحلول نهاية العام الحالي، وأن تبقى قيمته على عتبة الـ 5 ريال برازيلي بحلول نهاية عام 2024.
ترجمته من البرتغالية مريم موسى
@AFP
MENAFN26092023000213011057ID1107145977
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