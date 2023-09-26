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منظمة الصحة العالمية تدعو إلى منع منتجات النيكوتين في المدارس لحماية الشباب

9/26/2023 10:30:10 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

دعت منظمة الصحة العالمية إلى منع التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية في المدارس، لحماية صحة الشباب والأطفال.
وأكدت المنظمة في بيان اليوم أن صناعة التبغ تستهدف الشباب بلا هوادة، حيث يبدأ 90% منهم التدخين قبل سن 18 عامًا.

وسلطت الضوء على أربعة طرق لتعزيز بيئة خالية من التبغ، وهي حظر منتجات النيكوتين والتبغ في حرم المدارس، وحظر بيع منتجات النيكوتين بالقرب من المدارس، وحظر الإعلانات المباشرة وغير المباشرة أو الترويج لمنتجات النيكوتين والتبغ بالقرب من المدارس، ورفض الرعاية أو التعامل مع صناعات التبغ والنيكوتين، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البلدان هذه السياسات بنجاح من ضمنها المملكة العربية السعودية.

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