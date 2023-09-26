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غائب وحيد عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي

9/26/2023 10:17:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة ليتشي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
قرر أليجري استبعاد مويس كين مهاجم الفريق، من القائمة التي ستخوض اللقاء بسبب الإصابة، بينما عاد اللاعب الشاب يلدز للقائمة.
وفيما يلي قائمة السيدة العجوز:
حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بنسوليو.
الدفاع: بريمر، جاتي، دانيلو، هويسين، روجاني، كامبياسو.
الوسط: لوكاتيلي، كوستيتش، ماكيني، ميريتي، فاجيولي، وياه، رابيو، نيكولاسي.
الهجوم: كييزا، فلاهوفيتش، ميليك، يلدز، إيلينج جونيور.
يشار إلى أن يوفنتوس يقع في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، أما ليتشي فيحل ثالثا بجدول الترتيب (11 نقطة).

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