سامسونج تعلن عن شراكتها مع منصة TOD ومنصة OSN

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت شركة سامسونج للإلكترونيّات جلسات استشارية على هامش مؤتمر IFA Berlin 2023 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين .وفي احدى الجلسات تم اعلان الشراكة بين سامسونج و منصة OSN لعرض المحتوى الترفيهي بشراكة واحدة بين الشركتين .



وتعد OSN شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة والتي تمتلك حقوق البث في 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتمتع بتاريخ حافل بتوفير قيمة استثنائية للمشتركين في قنواتها، مع التركيز بشكل خاص على المحتوى الحصري والمشاهدة حسب الطلب، واستخدام المنصات الرقمية المبتكرة المتاحة في أي وقت ومكان، وتتجلى قوّة OSN في قدرتها على توفير مجموعة واسعة من البرامج الحصرية وأرقى الخدمات الترفيهية عبر شراكات طويلة الأمد مع أهم الشركات واستوديوهات هوليوود .



وتُعتبر الشبكة الوجهة الأمثل لأفضل وأحدث برامج الترفيه، حيث تبث الشبكة أحدث البرامج والمسلسلات بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات وأحدث الأفلام على شباك التذاكر، إضافة إلى الفعاليات الرياضية المميزة. علاوة على ذلك، تقدم OSN المحتوى الترفيهي عبر الأجهزة مثل الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف النقالة ، وتطمح OSN إلى تقديم تجربة ترفيهية تناسب جميع الأذواق في كل مكان، مع التركيز على دعائمها الأساسية، وهي تبني منهج يتمحور حول العملاء بالدرجة الأولى، وتقديم المحتوى الحصري، وتوفير قيمة منقطعة النظير.



وخلال هذه الجلسة تم النقاش حول أهمية معرفة توجهات وميول الزبائن تجاه حجم الشاشة من جهة بالإضافة الى نوعية المحتوى المعروض على الشاشة والتحكم بهما بالاضافة الى اهمية تواجد نظرة مستقبلية بما يتعلق بكمية ونوعية المحتوى المعروض على الشاشات وعن مدى ملائمة وموائمة التطويرات والتحديثات لكسب استحسان الزبائن في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وفي جلسة اخرى تم اعلان الشراكة بين شركة سامسونج ومنصة TOD والحديث عن أهمية الشراكة والفائدة المشتركة لكل من سامسونج ومنصة TOD بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .



وتهدف الشراكة إلى منح المشاهدين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد الترفيهية والرياضية الحصرية والمباشرة وعند الطلب

وسيستفيد الجمهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المحتوى الترفيهي المتميز، بما في ذلك أحدث أفلام هوليوود، وطيف واسع من المحتوى العربي والتركي والعالمي والإنتاجات الخاصة بالمنصة ذاتها والمحتوى الخاص بالأطفال.



وتقدم منصة“TOD” للمشاهدين حزم مخصصة في“الترفيه” و“الرياضة” و“الشاملة”وتوفير عروض مرئية تمتاز بالحيوية، إلى جانب الاستماع إلى أصوات غنية تمتاز بالوضوح والقوة.

وتأتي هذه المنصة معززة بإمكانية توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة، كما تدعم الهواتف الذكية والشاشات الكبيرة، لإتاحة المجال أمام المستخدمين للاستمتاع بالمحتوى في أي وقت ومن أي مكان.



كما تم الحديث بشكل مستقبلي عن توجهات ورغبات الزبائن بما يتعلق بأحجام التلفاز وعلاقتها بمشاهدة المحتوى الترفيهي والرياضي وعن أهم المؤشرات المستقبلية التي سيتم الاعتماد عليها لتوفير احتياجات الزبائن بالمنطقة .

يشار ان شركة سامسونج للإلكترونيّات عرضت أحدث ابتكاراتها للمنزل المتصل بمؤتمرها الصحفي IFA 2023 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين، وسلطت الشركة الضوء على رؤيتها لـ SmartThings والمتمثلة بتمكين المستهلكين في مختلف أنحاء أوروبا من منح الأولوية للموضوعات التي يهتمون بها، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة. ويسمح نظام SmartThings باستمرار لمستخدميه البالغ عددهم 285 مليوناً بمواءمة منازلهم وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم، والاتصال والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد .ويأتي حضور سامسونج في معرض IFA 2023 في الوقت الذي تشارك فيه الشركة أبحاثاً جديدة تتعلق بالمستهلكين، والتي تم إجراؤها في جميع أنحاء أوروبا لفهم الاحتياجات المتطورة للتكنولوجيا في المنزل .















