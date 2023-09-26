الملاكم أبو جاجة يودع منافسات الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة، اليوم الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وخسر "أبو جاجة" أمام اللاعب الفلبيني، كارلو بالام، في دور 32 من منافسات وزن تحت 57 كغم.
وتستكمل يوم غد الأربعاء، مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022، حيث ستلتقي اللاعبة حنان نصار لاعبة لاوس، فيلايفون فونجفاتشان، في دور 16 ضمن منافسات وزن تحت 50 كغم.
كما يلتقي يوم غد اللاعب، عدي الهنداوي اللاعب الإيراني طوفان شريفي في دور 16 ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم.
يذكر أنه سيتأهل في منافسات الرجال بأسياد هانغتشو صاحبا الميداليتين الذهبية والفضية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس 2024)، أما في منافسات فئتي السيدات تحت 50 كغم و54 كغم فستتأهل اللاعبات الأربعة اللواتي تأهلن إلى نصف نهائي الألعاب الآسيوية.
ملاعب
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