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الملاكم أبو جاجة يودع منافسات الألعاب الآسيوية

9/26/2023 10:17:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة، اليوم الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وخسر "أبو جاجة" أمام اللاعب الفلبيني، كارلو بالام، في دور 32 من منافسات وزن تحت 57 كغم.
وتستكمل يوم غد الأربعاء، مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022، حيث ستلتقي اللاعبة حنان نصار لاعبة لاوس، فيلايفون فونجفاتشان، في دور 16 ضمن منافسات وزن تحت 50 كغم.
كما يلتقي يوم غد اللاعب، عدي الهنداوي اللاعب الإيراني طوفان شريفي في دور 16 ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم.
يذكر أنه سيتأهل في منافسات الرجال بأسياد هانغتشو صاحبا الميداليتين الذهبية والفضية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس 2024)، أما في منافسات فئتي السيدات تحت 50 كغم و54 كغم فستتأهل اللاعبات الأربعة اللواتي تأهلن إلى نصف نهائي الألعاب الآسيوية.

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